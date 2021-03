Creed 3: Michael B. Jordan sarà il regista

Michael B. Jordan sarà, oltre che protagonista, anche regista di Creed 3, terzo capitolo della saga cinematografica seguito di Rocky, nella quale il pugile veterano farà da mentore al figlio di Apollo Creed, suo amico ed eterno rivale scomparso durante gli eventi di Rocky IV per mano di Ivan Drago.

Un debutto dietro la macchina da presa per l’attore californiano, che in una nota ufficiale ha dichiarato che aver sempre sognato di fare il regista, ma di aver aspettato il momento giusto per poterlo fare, sottolineando di essere arrivato ad un punto della sua vita in cui si sente maturato e cresciuto sia da un punto di vista personale che professionale, oltre ad aver imparato da personaggi del calibro di Ryan Coogler (con il quale ha lavorato sia sul set del primo Creed, che su quello di Black Panther) e Denzel Washington (con il quale ha lavorato in Journal for Jordan).

Jordan ha inoltre proseguito dicendo che l’intero franchise di Creed e in particolare questo terzo capitolo sono profondamente personali, poichè raccontano tematiche molto care all’attore che non vede l’ora di condividere con il pubblico.

MGM, produttrice della pellicola, ha approfittato di queste dichiarazioni per annunciare anche la data d’uscita di Creed 3: 23 Novembre 2022, sperando in una release cinematografica e sperando che la situazione in generale per quanto concerne i cinema migliori.