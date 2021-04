Creed 3: non ci sarà Sylvester Stallone

Creed 3 è sicuramente fra le priorità dell’attivissimo Michael B. Jordan tuttavia questo terzo capitolo potrebbe definitivamente affrancarsi dal franchise di Rocky come conferma lo stesso Sylvester Stallone.

Il mitico Sly è infatti intervenuto sul suo profilo instagram ufficiale confermando che il film è nelle fasi preliminari di lavorazione ma che lui non ritornerà a vestire i panni di Rocky Balboa, mentore e guida del giovane Adonis Creed come fatto nei primi due capitoli.

Stallone non ha addotto motivazioni sulla scelta non sappiamo quindi se il personaggio verrà semplicemente messo da parte o ci saranno cambiamenti più radicali.

Creed 3 – cosa sappiamo

MGM e Warner Bros. hanno già confermto che la data d’uscita di Creed 3 è fissata per il 23 novembre 2022, sperando ovviamente che l’uscita non debba essere modificata causa emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus e soprattutto che il film possa avere una uscita cinematografica tradizionale.

Michael B. Jordan inoltre sarà, oltre che protagonista, anche regista di Creed 3.

Un debutto dietro la macchina da presa per l’attore californiano, che in una nota ufficiale ha dichiarato che aver sempre sognato di fare il regista, ma di aver aspettato il momento giusto per poterlo fare, sottolineando di essere arrivato ad un punto della sua vita in cui si sente maturato e cresciuto sia da un punto di vista personale che professionale, oltre ad aver imparato da personaggi del calibro di Ryan Coogler (con il quale ha lavorato sia sul set del primo Creed, che su quello di Black Panther) e Denzel Washington (con il quale ha lavorato in Journal for Jordan).

Jordan ha inoltre proseguito dicendo che l’intero franchise di Creed e in particolare questo terzo capitolo sono profondamente personali, poichè raccontano tematiche molto care all’attore che non vede l’ora di condividere con il pubblico.

In attesa del terzo capitolo della serie, recuperate Creed e Creed 2 in un cofanetto blu-ray su Amazon.