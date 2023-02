Manca ormai pochissimo all’uscita nelle sale di Creed 3, nuovo capitolo del franchise spinoff di Rocky con Michael B. Jordan nei panni del pugile Adonis Creed. L’attore, che per quest’occasione debutterà anche dietro alla macchina da presa, ha svelato alcuni dei più celebri anime giapponesi che hanno ispirato le scene di combattimento tra il suo personaggio e Damian (Jonathan Majors).

Gli anime giapponesi che hanno ispirato Creed 3

Non voglio sembrare troppo nerd, ma avete tutti visto le numerose scene di lotta nella saga di Rocky e poi di Creed. Volevo dare il mio tocco personale a questo capitolo e ho deciso di prendere ispirazione da numerosi anime giapponesi con i quali sono cresciuto. Da Hajime no Ippo a Megalo Box, da Naruto a My Hero Academia, fino ad arrivare a Dragon Ball Z. A proposito, c’è una scena in particolare dove viene ricreato il pugno alla DBZ come mi piace chiamarlo.

Jonathan Majors sarà Damian, ex amico d’infanzia di Adonis che, dopo aver scontato una lunga pena in prigione, vuole ottenere la sua chance per redimersi e vuole prendersela sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un pugile che non ha nulla da perdere. In molti pensavano che il villain di questo film sarebbe potuto essere il figlio di Clubber Lang (pugile interpretato da Mr. T nella saga di Rocky), ma così non sarà. Creed 3 arriverà nelle sale italiane il 2 marzo 2023 e sarà distribuito da Warner Bros.

La sceneggiatura sarà curata da Keenan Coogler (Space Jam: A New Legacy) e Zack Baylin (King Richard) basata su una storia sviluppata da Ryan Coogler, regista del primo Creed e di Black Panther. Al momento sembrerebbe essere confermata l’assenza di Sylvester Stallone dal film, che ha deciso di prendersi una pausa definitiva dal mondo di Rocky.