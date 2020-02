Creed 3: Zach Baylin sarà lo sceneggiatore del nuovo film

Finalmente, è stato scelto lo sceneggiatore che si occuperà del nuovo capitolo dedicato dello spin-off ispirato alla saga di Rocky con il grande Sylvester Stallone. Dunque, dopo i film del 2015 e del 2018 intitolati rispettivamente Creed – Nato per combattere e Creed II, presto i fan potranno assistere al debutto di un nuovo capitolo, ossia Creed 3 e ad occuparsi della sceneggiatura, a quanto pare, sarà Zach Baylin. Molto probabilmente, prima di scoprire in che periodo sarà prevista la data di uscita bisognerà attendere nuove indiscrezioni poiché sino ad ora, non sono state rese note informazioni a riguardo. Si presuppone che, per saperne di più, bisognerà aspettare che tutti coloro i quali saranno impegnati con Creed 3 si liberino da altri show cinematografici a cui stanno lavorando.

In ogni caso, è ormai ufficiale che Baylin sarà occupato per scrivere il nuovo capitolo del famosissimo spin-off che avrà come protagonista, ancora una volta, Michael B. Jordan, infatti l’attore vestirà i panni di Adonis Creed. Tuttavia, anche se è stato deciso a chi affidare la sceneggiatura, ancora manca un tassello fondamentale che riguarda il nuovo film: Creed 3 non ha ancora un regista. Nonostante ciò, sembrerebbe che ci sia un nome a cui potrebbe essere affidato questo ruolo. Infatti, a tal proposito, il produttore Irwin Winkler avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero confermare l’ipotesi di chi andrà a dirigere il nuovo film. Ecco quanto dichiarato:

“Ho promesso a Michael B. Jordan che avrebbe avuto la sua possibilità di dirigere Creed 3. Un anno fa parlando con lui gli ho offerto l’opportunità non solo di esserne il protagonista, ma anche di dirigerlo”.

Dunque, ancora non è ufficiale, ma le parole di Winkler sembrano essere chiare. Tuttavia, per il momento, non si conoscono altre informazioni inerenti al nuovo show con Michael B. Jordan. In ogni caso, siete curiosi di assistere al debutto di Creed 3? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.