Crime Zoom: L’Ultima Carta | la recensione

Brooklyn, dicembre 1980, una domenica sera come tante; la polizia è allertata da una telefonata anonima: in uno dei condomini fatiscenti della zona sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Le forze dell’ordine arrivate sul posto trovano il cadavere di un uomo, freddato da un colpo alla testa.

Gioco base

Crime Zoom è un gioco di carte one shot (giocabile cioè solo una volta) di carattere investigativo: i giocatori dovranno infatti vestire i panni dei detective incaricati di risolvere un misterioso omicidio.

Il gioco si compone essenzialmente di due tipi di interazione: analisi di scene del crimine e approfondimento di una pista.

Le scene del crimine sono composte attraverso l’affiancamento di diverse carte di gioco e sono dei veri e propri disegni dove i giocatori dovranno, scrutando attentamente, trovare informazioni o oggetti di interesse. Ogni volta che un’informazione o un oggetto sono recuperati, sarà possibile effettuare una serie di azioni, sarà cioè possibile approfondire la pista rappresentata dall’indizio trovato.

Il meccanismo di base è molto semplice: le scene sono setacciate semplicemente capovolgendo le carte che le compongono; gli indizi sono approfonditi seguendo le possibili scelte descritte sulle carte e pescando dal mazzo altre carte (tutte univocamente numerate).

Il ruolo dei disegni

I disegni hanno un ruolo ben preciso nella narrazione della storia e molta attenzione è stata posta a tutti i più piccoli dettagli: molti indizi sono infatti contenuti nelle illustrazioni e ogni minuzia ha un significato ben specifico. Non solo è fondamentale setacciare le scene, ma anche osservare con attenzione ogni singola carta, perché molte informazioni non sono scritte, sono solo disegnate.

Rapporto investigativo

Lo scopo finale non è semplicemente capire chi sia l’assassino, ma ricostruire l’intera storia e, soprattutto, trovare le prove che tengano in piedi l’accusa che verrà portata avanti in sede di giudizio. Tutte le informazioni sono così raccolte nel rapporto investigativo: una serie di domande cui i giocatori potranno rispondere quando penseranno di avere scoperto tutto quello che poteva essere individuato. Le domande sono di due tipi: le principali e le secondarie. Le prime sono quelle più importanti in quanto definiscono l’impianto accusatorio e forniscono solitamente due punti per ogni risposta esatta e completa; le secondarie non sono strettamente necessarie per risolvere il caso, ma forniscono l’evidenza di una maggiore e più completa comprensione del caso (tipicamente ognuna vale un punto).

Il punteggio finale sarà dato quindi dai punti ottenuti dal rapporto investigativo più, se questo è stato completato correttamente, un punto bonus ogni cinque carte non utilizzate in fase di gioco.

Diversi prodotti

Crime Zoom non è il titolo di un singolo gioco ma di una collana di storie investigative: L’Ultima carta è attualmente il primo prodotto portato in Italia ed in lingua italiana da Asmodee, ma esistono altri tre giochi basati sullo stesso concept che potrebbero arrivare sul nostro mercato nel prossimo futuro.

Conclusioni

Crime Zoom è un gioco molto semplice, senza un vero e proprio spessore strategico (l’unica opzione è quella relativa ai punti aggiuntivi per carte inutilizzate, ma è fondamentale aver completato il rapporto investigativo, quindi influenza molto poco il risultato finale). L’essenza del gioco si basa sull’osservazione attenta delle carte e sui collegamenti logico-deduttivi derivanti dalla raccolta degli indizi. In particolare L’Ultima Carta presenta una storia interessante, con elementi classici del genere e qualche spunto originale che rende l’investigazione non banale.

Materiali

Tutto il materiale è di buona qualità: le carte sono stampate su buon cartoncino e il manuale su carta lucida. Tutto il comparto grafico è curato e, sia le illustrazioni, sia i disegni, denotano una discreta cura nelle scelte fatte. Anche la scatolina è ottimamente curata e di qualità; le dimensioni più generose rispetto a quelle di un semplice mazzo di carte (scelta operata da altri prodotti simili) danno un aspetto un po’ più importante al prodotto e permettono un regolamento di dimensioni più generose e quindi più leggibile.

Gioco indicato per

Gioco indicato per tutti gli appassionati di avventure investigative o escape room in formato carte. La spesa contenuta, la trama non eccessivamente complessa ma allo stesso tempo non banale e le meccaniche molto semplici rendono il prodotto adatto anche ai giocatori più inesperti.