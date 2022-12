A poco meno di un mese dall’arrivo sugli scaffali delle fumetterie italiane di Crisi Oscura sulle Terre Infinite ecco la guida alla lettura del nuovo evento DC scritto da Joshua Williamson e disegnato da Daniel Sampere. Superman, Batman, Wonder Woman e il resto della Justice League è morta e mentre gli eroi dell’Universo DC piangono i loro amici e mentori una nuova generazione di eroi sarà costretta a proteggere il mondo da un violenta ondata di attacchi perpetrati dai più letali villain: ma chi si cela davvero dietro questi attacchi e cos’è La Grande Oscurità che minaccia di distruggere e consumare tutto e tutti?

Crisi Oscura sulle Terre Infinite: guida alla lettura dell’evento DC

Cosa leggere per conoscere il contesto

Queste letture non sono fondamentali per comprendere Crisi Oscura sulle Terre Infinite tuttavia è stato necessario inserirle nella guida alla lettura in quanto fornisco tutto il contesto da cui si sviluppa l’evento partendo dalle premesse fino all’attuale situazione del Multiverso DC.

Crisi sulle Terre Infinite

Crisi sulle Terre Infinite è l’evento per antonomasia dell’Universo DC nonché il capostipite di tutti i crossover supereroistici. In questa seminale storia lo storico Multiverso DC collassava su sé stesso per mano dell’Anti-Monitor lasciando il posto, dopo enormi sacrifici da parte degli eroi, un’unica Terra.

Recuperate il nostro articolo: Crisi sulle Terre Infinite – la più grande storia DC mai raccontata

Swamp Thing Volume 2 #49-50 su Swamp Thing di Alan Moore Volume 2 (DC Absolute 8)

Alla fine del suo seminale arco narrativo American Gothic su Swamp Thing a metà anni 80, il geniale Alan Moore introduce il concetto de La Grande Oscurità. Si tratta di una forza tanto distruttiva quanto misteriosa risvegliata proprio durante Crisi sulle Terre Infinite dal misterioso culto noto come Brujeria. La Grande Oscurità è esattamente quello che traspare dal suo minaccioso nome: l’oscurità primordiale che fu scacciata dal Creatore stesso quando pronunciò: “sia fatta la Luce”. Panini DC Italia ha ristampato il ciclo dello Swamp Thing in tre volumi absolute che trovate QUI, QUI e QUI.

Batman: Death Metal

È l’evento del 2020 scritto da Scott Snyder e disegnato da Greg Capullo che sdogana definitivamente il concetto di Multiverso in senso moderno del termine inglobando l’idea di Ipertempo (introdotto nell’evento del 1999 Il Regno) e quella di universi paralleli.

La Terra è stata inglobata dal Multiverso Oscuro e la Justice League è alla mercé dello spaventoso mostro noto come il Batman che Ride… Sarà pronta Wonder Woman a compiere una scelta che potrebbe costarle ciò che ha di più caro?

Infinite Frontier #0 su Infinite Frontier 0 (DC Crossover 14)

La nuova era dell’Universo DC comincia qui! Batman: Death Metal ci ha permesso di esplorare i pericoli del Multiverso Oscuro, mentre Future State ci ha mostrato quale potrebbe essere il destino degli eroi DC… ma cosa ci riserva il presente? A Gotham City, Joker prepara un attacco inaspettato. A Belle Reve, Amanda Waller pianifica l’invasione dell’Arkham Asylum. Nella Sala della Giustizia, la Justice League decide di allearsi con Black Adam… I più grandi autori DC si uniscono per darci un’anticipazione delle grandi storie che leggeremo nei prossimi mesi!

Cosa leggere prima di Crisi Oscura sulle Terre Infinite

Queste letture costituiscono le premesse di Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Il loro recupero e lettura è caldamente consigliato: in questo senso è fondamentale recuperare almeno Justice League #75 (che verrà pubblicato su Justice League 31) e Justice League: Road To Dark Crisis #1.

Infinite Frontier #0-6 su Infinite Frontier 1-3 (DC Crossover 15-17)

(DC Crossover 15-17) Infinite Frontier Secret Files su Infinite Frontier Special: Secret Files (DC Special 44)

Alcuni dei più grandi eroi DC tornano in scena per dipanare incredibili misteri cosmici! La Lanterna Verde Alan Scott è alle prese con la sparizione dei suoi alleati. Quali sono le vere intenzioni di Darkseid? E come decideranno di intervenire Barry Allen e il Presidente Superman? Inoltre, Roy Harper non dovrebbe essere morto…?

Justice League Incarnate #1-5 su Justice League Incarnate 1-3 (DC Crossover 18-20)

La miniserie Infinite Frontier si è conclusa, ma Joshua Williamson (Flash) continua a raccontare le imprese degli eroi che stanno ridefinendo lo status quo del Multiverso DC! Darkseid, signore di Apokolips, sta lasciando dietro di sé una lunghissima scia di sangue… e il Presidente Superman sarà costretto a scendere a compromessi con degli individui poco raccomandabili per fermarlo! Inoltre, chi è la Batwoman che Ride? E qual è il suo vero obiettivo?

Shadow War Crossover

Si tratta del crossover fra le serie di Deathstroke, Robin e Batman. Proprio Deathstroke sarà centrale per gli eventi di Crisi Oscura sulle Terre Infinite. Per leggerlo dovrete recuperare Robin 1 – Contro il Mondo, Robin 2 – Io Sono Robin, Deathstroke Inc. 1 – La Spada di Deathstroke, Batman Special – Shadow War Prologo e i seguenti numeri del quindicinale Batman: 60, 62, 64, 66.

Justice League #75 su Justice League 31

Il prologo ufficiale a Crisi Oscura sulle Terre Infinite! La morte della Justice League! Direttamente dalle pagine di Justice League Incarnate, il gruppo di eroi multiversali ha bisogno di tutto l’aiuto possibile! I membri della Justice League rispondono all’appello, ma la Grande Oscurità è troppo potente persino per loro! Un numero fondamentale per le storie che leggerete nel 2023!

Dark Crisis Free Comic Book Day Special Edition 2022 #1 su Free Comic Book Day Italia Crisi Oscura sulle Terre Infinite

Una nuova Crisi è alle porte e niente sarà più come prima! Gli emissari della Grande Oscurità stanno per sferrare un attacco al Multiverso e gli eroi più forti della Terra saranno in prima linea per contrastarli. Ma cosa accadrà alla Justice League? Joshua Williamson presenta due storie brevi che ci introducono a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, il grande evento DC in arrivo a gennaio 2023!

Justice League: Road To Dark Crisis #1 su Crisi Oscura sulle Terre Infinite 1 (DC Crossover 24)

Il nuovo e imperdibile evento targato DC è qui! La Crisi Oscura di Joshua Williamson sta per cominciare… e niente sarà più come prima! Gli eroi di tutto il mondo devono fare i conti con nuovi equilibri e pericoli inattesi: quali sono i criminali che approfitteranno della situazione? E qual è il destino della Justice League? Flash, Lanterna Verde e Aqualad si preparano a mettere in campo tutto il loro coraggio… ma l’attacco della Grande Oscurità è ormai imminente!

Crisi Oscura sulle Terre Infinite: l’ordine di lettura

Crisi Oscura sulle Terre Infinite si snoda in pratica in 4 grossi archi narrativi: la miniserie principale di 7 numeri (con annessi tie-in), le due miniserie Dark Crisis: Worlds Without A Justice League e Dark Crisis: Young Justice e i numeri 783-786 della serie regolare The Flash. I diversi eventi narrati si svolgono effettivamente in maniera parallela. Resta assodata che per la comprensione dell’evento è sufficiente la miniserie principale mentre è consigliata la lettura della miniserie Dark Crisis: Young Justice.

Dark Crisis on Infinite Earths #1

Dark Crisis: Young Justice #1

The Flash #783 su Flash 33

Con la morte della Justice League c’è bisogno di tutti gli eroi per proteggere l’Omniverso… anche di Barry Allen! Per sperare di rintracciarlo tra infinite Terre parallele, Wally West dovrà riunire un gruppo speciale di velocisti, compresi… i suoi figli?! Ma cosa accadrebbe se Barry non volesse saperne di lasciare il suo nuovo e idilliaco mondo?