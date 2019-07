Crisis on Infinite Earths: anche Tom Welling e Lynda Carter nel cast!

Anche la Wonder Woman di Lynda Carter ed il Tom Welling di Smallville nel cast dell'immenso crossover DC Comics, Crisis on Infinite Earths.

Il cast di Crisis on Infinite Earths, il mega-crossover DC Comics in arrivo su The CW il prossimo inverno si impreziosisce con due nuovi nomi, quello di Tom Welling il Superman di Smallville, e Lynda Carter, la Wonder Woman televisiva del 1975.

Il crossover composto da cinque episodi e lungo la durata record di 210 minuti, promette di essere il più grande ed imponente di tutti quelli andati in onda finora, e coinvolgerà cinque serie in onda sull’emittente più piccola di Warner Bros. Television: Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Batwoman, promettendo di riscrivere per sempre il destino dell’universo televisivo conosciuto come Arrowverse.

L’idea sembra essere quella di pescare a piene mani dalla storia televisiva dell’universo DC Comics, e provare a “tirare le somme” di quanto costruito fin qui. Ciò giustificherebbe il coinvolgimento dei due attori. Tom Welling interprete del Clark Kent / Superman nella popolare Smallville, serie TV di successo composta da dieci stagioni, non è mai apparso prima nelle serie del network, e se dovesse riprendere il suo personaggio sarebbe il terzo Superman nel crossover dopo quelli di Tyler Oechlin (Teen Wolf) e Brandon Routh (Superman Returns), qui presente col doppio ruolo di Ray “Atom” Palmer ed il Superman di Kingdom Come.

I Superman potrebbero persino diventare quattro, visto che Dean Cain, l’interprete dell’Uomo d’Acciaio in Lois & Clark: Le Nuove Avventure di Superman, è già arruolato nel cast di Supergirl come padre adottivo di Kara. E parlando della serie TV dedicata alla Ragazza d’Acciaio, anche Lynda Carter è apparsa nella serie TV, interpretando la Presidente degli Stati Uniti, tuttavia non ci sentiremmo di escludere complice l’ottima forma dell’attrice, che questa possa tornare ad interpretare il personaggio che la consacrò al grande pubblico negli anni “70, Wonder Woman.

Crisis on Infinite Earths è atteso nell’inverno del 2019 su The CW.