Crisis on Infinite Earths: Brandon Routh si mostra come Superman di Kingdom Come

Brandon Routh si mostra nelle prime splendide foto che lo ritraggono con il costume di Superman di Kingdom Come.

The CW ha rilasciato le prime foto ufficiali che mostrano l’aspetto che Brandon Routh avrà come Superman nell’attesissimo mega-crossover dell’Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Molti lettori dei fumetti sono concordi nel pensare che questo costume sia tra i più accurati e fedeli mai visti negli show supereroistici di The CW, in quanto il Superman di Kingdom Come sembra prendere vita sotto l’aspetto di Routh, uno dei pochissimi personaggi di fatto ad indossare una calzamaglia attillata (con tanto di tradizionali ed iconici slippini rossi SOPRA il costume!) anziché divise in pelle o armature di sorta. Non è la prima volta che Routh presta le proprie sembianze all’Uomo d’Acciaio, nel 2006 infatti interpretò il kryptoniano nel film Superman Returns; mentre nel mega-crossover rivestirà altri tre ruoli: Ray Palmer ed Atom da DC’s Legends of Tomorrow ed ovviamente Clark Kent, alter ego di Superman. Non è ancora chiaro se questa apparizione sarà legata alla continuity cinematografica del suo film, o se (proprio come nei fumetti), la sua Lois (che nel film era interpretata da Kate Bosworth), sarà morta nel retroscena. Nel secondo scatto pubblicato dall’attore sul suo profilo Instagram, è invece possibile notare un forte richiamo al character design del co-creatore di Kingdom Come, il talentuoso artista Alex Ross, con una posa di Superman capace di evocare la cover del decimo volume di Justice Society of America del 2007.

https://www.instagram.com/p/B27S_CWFMpq/

In Crisis on Infinite Earths, ci saranno anche Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch nei panni di Superman e Lois Lane di Terra-38 (dove si ambienta la serie TV di Supergirl), e Tom Welling ed Erica Durance riprendendo i rispettivi ruoli di Clark Kent e Lois Lane dalla serie TV Smallville.