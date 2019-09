Crisis on Infinite Earths: ci sarà anche Jonah Hex!

Johnathon Schaech riprenderà il ruolo di Jonah Hex nell'epico crossover dell'Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Crisis on Infinite Earths, attesissimo mega-crossover superoistico DC Comics targato The CW, aggiunge un altro nome molto famigliare agli spettatori, Jonah Hex.

Direttamente dal vecchio West, Johanathon Schaech riprenderà il ruolo di Jonah Hex nell’epico evento che coinvolgerà le serie dell’Arrowverse: Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Batwoman. Benché non si sappia come, quando e perché Jonah faccia il suo ritorno in TV e che ruolo giocherà, è plausibile supporre in quale delle cinque serie TV coinvolte nell’evento, il cacciatore di taglie potrebbe comparire, DC’s Legends of Tomorrow. Jonah è ha già conosciuto le Leggende e salito a bordo della Waverider ben tre volte: nell’undicesimo episodio della prima stagione “I Magnifici Otto”, nel sesto episodio della seconda “Stato Fuorilegge” e nel finale della terza stagione “Il Buono, il Cattivo e il Tenero”, che ha vistro il demone Mallus utilizzare l’ultima posizione di Hex come il suo gigantesco campo di battaglia. Fortunatamente, le Leggende furono in grado di unirsi in un Totem di purezza sottoforma del gigantesco Beebo, sconfiggendo Mallus ed il suo esercito una volta per tutte.

Crisis on Infinite Earths vanta già un elenco stellare di special guest-star: Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman nell’omonima serie animata interpreterà un attempato Bruce Wayne, Cress Williams debutterà ufficialmente nell’Arrowverse con il suo Black Lightning, Burt Ward tornerà ad interpretare il Robin della serie TV camp Batman “66, mentre Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch saranno rispettivamente Clark Kent/Superman e Lois Lane. E tornando a DC’s Legends of Tomorrow, anche Brandon Routh interprete di Atom, comparirà in duplice ruolo, vestendo anche i panni del Superman di Kingdom Come. Nel corso del delicato processo di stesura della sceneggiatura, gli autori delle varie serie TV saranno guidati da Marv Wolfman, autore dell’evento a fumetti originale.

Crisis on Infinite Earths comincerà con Supergirl domenica 8 dicembre, continuerà con Batwoman lunedì 9 dicembre e successivamente con The Flash martedì 10 dicembre. Dopo una breve pausa per le festività natalizie, riprenderà martedì 14 gennaio dapprima con Arrow per concludersi immediatamente dopo con DC’s Legends of Tomorrow. In Italia il mega-crossover andrà in onda su Italia1 nel corso del 2020.