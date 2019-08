Crisis on Infinite Earths: ecco quando andrà in onda, il crossover darà vita ad una nuova serie TV?

The CW rende note le date di messa in onda del mega-crossover DC Comics, che potrebbe dare vita anche ad una nuova serie TV ambientata nell'Arrowverse.

Sono giorni infuocati quelli dei fan DC Comics, perché le novità sull’attesissimo mega-crossover Crisis on Infinite Earths si susseguono senza sosta, ed oggi non sarà da meno. Finalmente sappiamo quando tutte le parti dell’evento verranno trasmesse negli Stati Uniti, ma anche qualcosa in più: la nascita di un nuovo show ambientato nell’Arrowverse.

Durante il TCA Press Tour, Mark Pedowitz ha ufficializzato le date di messa in onda del mega-crossover Crisis on Infinite Earths, che coinvolgerà la quasi totalità degli show supereroistici in onda su The CW. Ecco, i dettagli della trasmissione:

PARTE 1 – Supergirl (domenica 8 dicembre 2019)

(domenica 8 dicembre 2019) PARTE 2 – Batwoman (lunedì 9 dicembre 2019)

(lunedì 9 dicembre 2019) PARTE 3 – The Flash (martedì 10 dicembre 2019)

(martedì 10 dicembre 2019) PARTE 4 – Arrow (martedì 14 gennaio 2020)

(martedì 14 gennaio 2020) PARTE 5 – DC’s Legends of Tomorrow (martedì 14 gennaio 2020)

Nonostante i personaggi di Black Lightning verranno coinvolti nel crossover, è quindi ufficiale che lo stesso non accadrà con l’omonimo show, l’unico tra quelli menzionati ad andare in onda su Netflix e non sulle reti Mediaset, cosa che permetterà al pubblico generalista di seguire l’evento con tranquillità e senza particolari impedimenti. La durata di Crisis on Infinite Earths dovrebbe aggirarsi sui 205 minuti circa, diventando così il più lungo crossover mai prodotto da The CW. Il fatto che la storia apra i battenti in Supergirl ed immediatamente dopo prosegua in Batwoman non stupisce, visto che proprio Ruby Rose interprete di Kate Kane aveva dichiarato: “Vedremo evolversi l’amicizia che lega Kara e Kate, credo avremo molti momenti in cui questi personaggi staranno insieme”, segno che è lecito aspettarsi nella “Fase 2” dell’Arrowverse un rapporto tra le ragazze molto simile a quello avuto da Oliver e Barry nella “Fase 1”.

Fa sorridere riferendoci a questi show, parlare di “Fasi” come già fatto con i film del Marvel Cinematic Universe, eppure Crisis on Infinite Earths, l’Arrowverse come l’abbiamo conosciuto negli ultimi otto anni è destinato a cambiare per sempre, al punto che nel 2020 una nuova serie TV targata DC Comics potrebbe sorgere dalle ceneri dell’evento: “Stiamo valutando l’idea di lanciare una nuova serie TV nel corso della prossima stagione”, dichiara il Presidente della rete, “Ma non abbiamo ancora deciso. C’è una proprietà DC Comics che ci interesserebbe molto esplorare, ma dobbiamo capire come e quando collocarla nella programmazione del palinsesto della prossima stagione.” Nessun indizio sugli eventi e i personaggi trattati, ma molti ipotizzano che lo show possa raccontare una timeline completamente nuova ed ambientarsi nel futuro di un altro universo, magari generato proprio dalla risoluzione del mega-crossover.

Vi terremo aggiornati!