Crisis on Infinite Earths: il destino di Flash è già segnato?

Il produttore esecutivo Eric Wallace conferma una teoria sul destino di Flash nel mega-crossover dell'Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Una nuova dichiarazione rilasciata da Eric Wallace, showrunner di The Flash, lascia pochi dubbi sul destino del personaggio nell’imminente mega-crossover dell’Arrowverse, Crisis on Infinite Earths.

Quando The Monitor è apparso per la prima volta in Elseworlds, il mega-crossover dello scorso anno, sia Superman (Tyler Hoechlin) che Green Arrow (Stephen Amell) hanno dato una sbirciatina all’interno del Libro del Destino, che apparentemente ha suggerito la morte – come nei fumetti – di Barry Allen (Grant Gustin) e Kara Zor-El (Melissa Benoist) durante la Crisi. In questo contesto, Oliver avrebbe stretto un accordo con Monitor per salvare le vite di entrambi scegliendo di sacrificare la propria, sebbene non sia stato specificato come ciò fosse possibile.

“Crisis on Infinite Earths si è rivelata la cosa migliore che sarebbe potuta succedere a… Flash, perché ha creato un’immediatezza incredibile nello svolgimento degli eventi”, ha detto Wallace dopo una proiezione della premiere della sesta stagione. “Sappiamo che il 10 dicembre 2019 il Flash morirà… Non stiamo scherzando.” Mentre diversi organi di stampa presenti alla proiezione hanno preso alla lettera le parole di Wallace – ossia che il Velocista Scarlatto morirà davvero nel corso della Crisi -, queste potrebbero comunque essere contestualizzate soltanto come premessa alle sue prossime osservazioni: “The Monitor che si presenta e fa una dichiarazione cosmica di queste proporzioni, ti spinge agli estremi per combattere o accettare la prossima Crisi”, ha detto Wallace, “E ogni episodio di questa stagione … riguarderà il dilemma: accetterò la morte oppure proverò a combatterla, andando contro l’inevitabile?”

Crisis on Infinite Earths comincerà con Supergirl domenica 8 dicembre, proseguirà con Batwoman lunedì 9 dicembre e poi con The Flash martedì 10 dicembre. A seguito di una breve pausa per le festività natalizie, il mega-crossover tornerà con gli ultimi due episodi a partire dall’anno nuovo, martedì 14 gennaio dapprima con Arrow per concludersi la stessa sera con DC’s Legends of Tomorrow. In Italia il mega-crossover andrà in onda su Italia1 nel corso del 2020.