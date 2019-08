Crisis on Infinite Earths: Michael Rosenbaum sarà di nuovo Lex Luthor!

Dopo Smallville, Michael Rosenbaum tornerà ad interpretare Lex Luthor nel mega-crossover DC Comics Crisis on Infinite Earths.

Crisis on Infinite Earths cresce ogni giorno che passa, e a quanto pare i lettori DC Comics hanno tutte le ragioni del mondo (anzi, del multiverso!) per esserne felici: Michael Rosenbaum, l’indimenticabile Lex Luthor di Smallville tornerà ad interpretare il personaggio nell’attesissimo mega-crossover di The CW!

La notizia arriva direttamente da We Got This Covered, che dichiara il suo insider piuttosto attendibile, in quanto fu il primo a dir loro che Viola Davis sarebbe tornata ad interpretare Amanda Waller nel soft reboot di Suicide Squad e che Taskmaster sarebbe stato il villain del film dedicato a Black Widow. Tuttavia, il ruolo dell’attore è stato descritto come “un fugace cameo.” Probabilmente i fan di Smallville saranno piuttosto delusi dal non veder impiegato a tempo pieno quello che all’unanimità è stato definito da fan e lettori come il miglior Lex Luthor mai arrivato in TV, tuttavia è plausibile che molti altri annunci esattamente come Kevin Conroy e Burt Ward, rispettivamente Batman e Robin, ma anche Lynda Carter come Wonder Woman, possano venire impiegati marginalmente in una storia che nonostante la sua grande durata (205 minuti c.ca) dovrà gestire oltre una trentina di eroi provenienti da Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Batwoman.

Come potrebbero essere impiegati questi personaggi? Un indizio arriva direttamente dal produttore esecutivo Marc Guggenheim: “Ciò che posso dirvi è che inizieremo Crisis on Infinite Earths, esattamente come cominciava l’evento a fumetto: mostrando diversi universi che finiscono distrutti. Certo, non si tratterà degi stessi universi, ma sono convinto che ai fan piacerà ciò che abbiamo in mente”, questo potrebbe suggerire che le molteplici guest-star annunciate possano solo fare una breve comparsa volta a mostrare come tutte le serie TV DC comics costruite fin qui possano trovare una connessione dentro ad un Multiverso comune, rendendovi omaggio. La notizia del casting di Rosenbaum giunge poche ore dopo l’intervento di Stephen Amell che ad un fan che gli chiedeva quale guest-star avrebbe piacere ad avere come ospite in Crisis on Infinite Earths, rispose: “Tom Welling, mi piacerebbe molto che potesse comparire interpretando Superman.”

Potrebbe essere che l’interprete di Oliver Queen sappia più di quanto possa effettivamente dire (ed il casting di Rosenbaum lo suggerirebbe), ma per sapere se il mega-crossover DC Comics possa rappresentare il momento ideale per una mini-reunion di Smallville, toccherà aspettare ancora un po’.