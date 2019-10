Crisis on Infinite Earths: Osric Chau è il nuovo Atom

Osric Chau sarà il nuovo Atom nel mega-crossover DC Comics, Crisis on Infinite Earths.

Crisis on Infinite Earths aggiunge l’ennesimo nuovo membro al suo cast… e stavolta non pesca a piene mani dal passato televisivo DC Comics, ma guarda al futuro: Osric Chau interpreterà Ryan Choi, il nuovo Atom.

Il giovane attore è stata scelto per il ruolo ricorrente di Ryan Choi nell’imminente mega-crossover dell’Arrowverse che coinvolgerà Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e Batwoman. Noto principalmente al pubblico generalista per il ruolo di Kevin Tran in Supernatural e le sue comparse in Kings of Con e Dirk Gently: Agenzia di Investigazione Olistica. Il personaggio viene descritto come “un professore di fisica alla Ivy Tow University”, la cui vita apparentemente normale cambia quando “scopre di avere un ruolo chiave da svolgere” nel corso della prossima crisi. Questo incipit si sposa abbastanza con le origini del personaggio negli albi a fumetti, il che lo porta ad essere guidato da Ray Palmer, l’Atom originale, ad ereditarne il ruolo. Il personaggio, inizialmente co-creato da Gail Simone e Grant Morrison, è diventato nel giro di pochi cicli di storie un fan favorite, apparendo prima in Batman: The Brave and the Bold, Injustice 2 e persino in una scena cancellata del film Justice League.

In un certo senso, Ryan Choi esiste da diversi anni nell’Arrowverse, Ivy Town è stata infatti menzionata nella prima stagione di DC’s Legends of Tomorrow, dove Ray Palmer (Brandon Routh, qui il Superman di Kingdom Come), ha insegnato. Inoltre il personaggio è stato citato anche nella premiere della quinta stagione di The Flash, dato che in futuro sarà proprio lui a progettare l’anello che conterrà il costume di Barry Allen.

Visto che Brandon Routh lascerà DC’s Legends of Tomorrow a metà della prossima stagione, è logico presumere che la comparsa ricorrente di Ryan Choi non solo ricoprirà un ruolo importante all’interno dell’evento, ma anche nel futuro della serie.