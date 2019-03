Critical Core: un gioco di ruolo pensato per i bambini autistici

Game to Grow, un’organizzazione no-profit con oltre 20 anni di esperienza, in collaborazione con sostenitori, genitori terapisti ha recentemente lanciato la campagna kickstarter destinata al finanziamento del suo primo progetto: Critical Core, il “gioco da tavolo che aiuta i bambini inclusi nello spettro dell’autismo a costruire confidenza e abilità sociali, un drago alla volta.”

Sebbene tecnicamente sia “solo” un nuovo gioco di ruolo, già dalle prime righe dalla campagna si capisce che si tratta di qualcosa che si discosta dalla maggior parte di essi: è infatti stato progettato avendo in mente utenti che ricadano nello spettro dell’autismo e concepito per aiutare chi è autistico a costruire abilità sociali e sicurezza. Allo sviluppo del progetto hanno preso parte sostenitori, genitori, terapisti ed educatori coinvolti, a vario titolo, dall’autismo.

Dalla campagna:

Un particolare tipo di magia prende forma quando i bambini si riuniscono attorno a un tavolo per giocare a un gioco di ruolo fantasy. Nascono leggende, vengono forgiate amicizie le amicizie e si comincia a sperimentare una reale crescita personale. […] Critical Core è un gioco di ruolo da tavolo progettato per aiutare i bambini nello spettro dell’autismo a costruire abilità sociali e sicurezza. È un ottimo modo per i genitori di interagire con i propri figli a casa, e per professionisti e giocatori esperti da utilizzare come strumento di sviluppo di abilità sociali. Critical Core è progettato per aiutare i giocatori neurodiversi a iniziare a giocare e rimanere coinvolti, rafforzando in loro confidenza e connessione con gli altri. Allo stesso tempo, fornisce ai facilitatori gli strumenti giusti per rendere l’esperienza efficace senza “farla sembrare una terapia”.