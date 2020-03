Critical Role annuncia la sospensione delle trasmissioni live

L’attuale situazione di costrizione sociale legata al coronavirus COVID-19 ha portato con sé numerose gradite reazioni, con decine (se non centinaia) di realtà legate al mondo dell’intrattenimento ludico hanno deciso di condividere gratuitamente o a prezzi ridottissimi uno o più dei loro prodotti.

Purtroppo è altrettanto vero che la gestione e il contenimento del contagio hanno richiesto misure di controllo talvolta spiacevoli a cui è giusto e doveroso adeguarsi.

Ed è proprio in quest’ottica che poche ore fa Critical Role, il web show di intrattenimento ludico legato al gioco di ruolo più famoso del mondo, ha rilasciato un comunicato in cui si annuncia la temporanea chiusura di tutte le trasmissioni dal vivo.

Dalla nascita del format, nel 2015, è la prima volta che le trasmissioni vengono interrotte: nel corso degli anni lo show condotto da Matthew Mercer è andato incontro ad una continua crescita che, inutile negarlo, ha fortemente contribuito a rendere main stream il gioco di ruolo. La definitiva consacrazione a realtà di spicco nel mondo del gioco di ruolo è arrivata poco tempo fa con il rilascio di un manuale ufficiale ambientato nel mondo di gioco dello show, Tal’dorei.

Dal comunicato (traduzione nostra):

La salute, la sicurezza e il benessere della nostra compagnia e dei nostri collaboratori è la nostra principale priorità e abbiamo chiesto al nostro staff di iniziare a lavorare da casa in modo da ridurre le interazioni sociali. I nostri pensieri vanno a tutti coloro affetti da COVID-19. […] Attraverso i nostri account social e la pagina web vi aggiorneremo con le ultime notizie. Abbiate cura di voi, amici. Torneremo presto.

La compagnia ha informato che le trasmissioni verranno interrotte a partire dal 17 Marzo. Critical Role non ha comunicato quando le riprese partiranno limitandosi a dire che verranno trasmesse solo le puntate già registrate in precedenza: stando a quanto riportato nella loro nel comunicato le ultime due puntate registrate (tra cui il gran finale della seconda stagione) verranno trasmesse rispettivamente il 17 e il 31 marzo per gli iscritti al loro canale Twitch e in seguito sul loro canale youtube).