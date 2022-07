Se orbitate anche alla lontana attorno al mondo del gioco, e in particolare a quello del gioco di ruolo, sicuramente avrete sentito parlare di Critical Role (potete trovare i manuali della loro ambientazione, libri e fumetti a loro dedicati a questo link amazon).

Nata nel 2012 fa grazie ad una felice intuizione di Matthew Mercer, fino a poco tempo fa master della compagnia, grazie all’alto livello narrativo e alle capacità attoriali dei partecipanti (che, è giusto ricordarlo, sono tutti professionisti del mondo dello spettacolo) è presto assunta ai fasti del grande pubblico.

A consacrare l’altissimo livello raggiunto arriva la notizia che Critical Role sarà oggetto di un “salto transmediale” grazie al quale la campagna di gioco Mighty Nein (la seconda della compagnia) verrà trasformata in un gioco da tavolo che farà parte del grande universo Clue (da noi noto come Cluedo).

Gli stessi Critical Role hanno confermato la cosa tramite un tweet dove hanno mostrato quella che sarà la copertina della scatola del gioco, accompagnando il tutto con un commento che, inutile a dirsi, riprende la loro “tradizionale” forma di spettacolo (traduzione nostra):

“Che vista acuta avventurieri! Avete risolto il caso e quello che vedete è VERO! CLUE®: Critical Role arriverà presto nei negozi di USA e Canada grazie a TheOpGames. Tenete gli occhi aperti per l’arrivo di nuove informazioni su questa misteriosa missione”

Sebbene non sia state fornite molte altre informazioni, grazie ad un pre-ordine su Big Bad Toy Store è stato possibile ricostruire, almeno in parte, il contenuto della scatola.

In CLUE®: Critical Role troveremo le carte raffiguranti i principali sette personaggi della compagnia Mighty Nein e altrettanti token personaggio (tra cui la maschera di Nott, la tazza da the di Caduces o il gatto Frumpink, noto per essere il famiglio di Caleb), 22 carte indizi, 23 carte incontri e un blocchetto di schede segna-prove appositamente disegnate per questa versione del gioco.

Anche il tabellone di gioco verrà rivisto e riporterà nove iconici luoghi della seconda campagna di Critical Role: The Gentleman’s Hideout, the Valley Archive of the Cobalt Soul, the Halls of Erudition, The Pillow Trove, the Evening Nip, the Victory Pit, The Invulnerable Vagrant, Chastity’s Nook and Steam’s Respite.