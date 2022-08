The Op ha presentato Clue: Critical Role, una nuova versione di Cluedo interamente dedicata a Critical Role, lo show di actual play di gioco di ruolo più famoso al mondo. In questa nuova versione di Clue i fedelissimi di questo livestream potranno vestire i panni dei personaggi della Seconda Campagna (Campaign 2).

Clue: Critical Role, tutti i dettagli

Clue: Critical Role si presenta con una grafica e contenuti rinnovati, pensati per presentare un’inedita versione del famoso gioco investigativo e di deduzione, coerente con le atmosfere del livestreaming e l’ambientazione di gioco.

La Seconda Campagna di Critical Role è ambientata circa vent’anni dopo le avventure di Vox Machina, trasposte anche nell’omonima serie di animazione di Amazon Prime Video.

In Campaign 2 viene introdotto un party di personaggi originali mai apparsi prima che sarà battezzato con il nome di “The Mighty Nein” , espandendo la lore dell’ambientazione presentando il continente di Wildemount, presentato nel manuale di Dungeons & Dragons Explorer’s Guide to Wildemount (disponibile per l’acquisto online).

Questa edizione di Clue porterà i giocatori nella città di Zadash, una delle città più grandi dell’impero Dwendalian, durante la Festa del Raccolto. Le gioiose celebrazioni saranno funestate da un evento inaspettato: un vecchio nemico in cerca di vendetta ha deciso di prendere di mira uno dei Mighty Nein! Agli eroi il compito di fronteggiare la minaccia, prima che sia troppo tardi.

Per vincere a Clue: Critical Role occorrerà risolvere il mistero attraverso una combinazione precisa di risposte alle consuete domande del gioco (ovvero chi è stato, in che stanza e con che arma): quale token personaggio rivelerà il membro in pericolo, chi ha ordito questo piano e dove pianificano di colpire.

Un esempio delle combinazioni possibili di Clue: Critical Role? Isharnai prende di mira Nott the Brave nell The Invulnerable Vagrant, oppure il capitano Avantika ce l’ha con Jester Lavorre nella Fossa della Vittoria.