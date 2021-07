Critical Role: in arrivo Tal’Dorei Reborn il nuovo manuale per Dungeons & Dragons

Una buona notizia per i fan dei Vox Machina e Critical Role, perché è in arrivo Tal’Dorei Reborn un nuovo manuale per Dungeons & Dragons basato sull’ambientazione del popolare gruppo di gioco di D&D. Tal’Dorei Reborn sarà un nuovo supplemento di ambientazione per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons che aggiornerà il precedente volume edito nel 2017 e permetterà ai giocatori di avventurarsi nuovamente per Exandria.

Il manuale di Tal’Dorei Reborn conterrà un compendio dei luoghi, delle creature e delle figure importanti che si trovano in tutto il continente di Exandria e tutto ciò che i giocatori avranno bisogno di sapere sulla creazione di personaggi giocabili in questa ambientazione. Tal’Dorei Reborn sarà ambientato due decenni dopo la conclusione della prima campagna di Critical Role e nelle sue pagine dettaglierà i cambiamenti intercorsi su Exandria in seguito a questo salto temporale e di come questi cambiamenti potrebbero aver avuto effetto sul continente di Wildemount, teatro di altre avventure di Critical Role. Il manuale includerà anche alcuni luoghi iconici delle avventure di Critical Role come la sede del Consiglio Tal’Dorei e la città di Whitestone.

La nuova ambientazione immergerà i giocatori in una serie di nuovi scenari, nuovi mostri, nuovi personaggi non giocanti (tra cui i vari membri di Vox Machina) e introdurrà i leggendari Vestigi della Divergenza. Inoltre i giocatori saranno anche in grado di creare personaggi utilizzando uno dei cinque nuovi background speciali e una delle nuove sottoclassi ideati appositamente per questa nuova campagna di gioco.

Tal’Dorei Campaign Setting Reborn è stato co-progettato da Matthew Mercer, già Dungeon Master nelle prime stagioni dello show, nonché Chief Creative Officer di Critical Role, Hannah Rose, autrice di Mythic Odysseys of Theros (link Amazon) e The Wild Beyond the Witchlight (link Amazon) e James J Haeck, il quale ha collaborato nella creazione di Explorer’s Guide to Wildemount (link Amazon). Tal’Dorei Campaign Setting Reborn sarà distribuito entro la fine dell’anno per Darrington Press.