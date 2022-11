C’è una precisa cronologia per gli episodi di Star Wars: Andor 2, ne ha parlato Tony Gilroy. Lo showrunner ha detto in più occasioni che i suoi piani per la seconda stagione erano di suddividerla in gruppi di tre episodi, ognuno dei quali coprirà un arco narrativo di un anno. Di recente, il regista è stato molto più specifico sul lasso di tempo che coprirà ciascun arco. Secondo Gilroy, la storia si riallaccerà direttamente agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story.

C’è già una cronologia per gli episodi di Star Wars: Andor 2

Qui in basso trovate le dichiarazioni di Gilroy:

In realtà sono super condensati. Sono come tre giorni, quattro giorni, due settimane, quattro giorni. Sono davvero stretti. È bello così. Questo è ciò che è eccitante al riguardo: puoi andare via per un anno, tornare venerdì, sabato e domenica, per poi saltare un anno. Non sarà come se il blocco due si svolgesse per un altro anno. Quindi sono molto concentrati, il che è divertente. E poi devi tenere conto di tutto lo spazio negativo e di quello che è successo nel frattempo.

Gilroy, in precedenza, ha spiegato come l’obiettivo della seconda stagione sia quello di collegarsi direttamente alle scene iniziali di Rogue One:

Beh, avrà lo stesso tono. Si spera che avrà la stessa qualità, la stessa attenzione ai dettagli e tutto il resto delle cose a cui le persone si sono abituate. Ma ci sono due cose che sono nettamente diverse. Una è che questa è una serie su Cassian che diventa un rivoluzionario. Il suo impegno per la causa non sarà messo molto in dubbio nei prossimi quattro anni. Questa è la seconda differenza: copriremo quattro anni. Ogni volta che faremo tre episodi nella seconda stagione, salteremo avanti di un anno. Quando torneremo alla serie per la seconda parte, sarà un anno dopo. Faremo tre episodi e poi salteremo un anno. Poi faremo tre episodi e poi faremo un salto di un anno da questo. Quell’ultimo anno sarà l’anno che ci porterà in Rogue One. Abbiamo alcune opportunità di narrazione piuttosto interessanti. Sarei curioso di sapere se qualcun altro l’ha mai fatto prima. Non ci viene in mente un’altra serie in cui qualcuno l’abbia fatto.

Potete trovare la stagione 1 di Star Wars: Andor in esclusiva su Disney Plus. Star Wars: Andor 2 è attualmente in produzione. Fate i vostri acquisti a tema Star Wars qui su Amazon!

