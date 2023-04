Il 29 giugno due colossi della carta stampata s’incontreranno per un’avventura a colori del tutto inaspettata: stiamo parlando di Batman e Dylan Dog. L’annuncio degli speciali albi che coinvolgono i due personaggi è stato ufficializzato dallo stesso Sergio Bonelli Editore, anticipando che si tratterà di una storia dalle tinte oscure, con un team-up tra l’Indagatore dell’Incubo e l’Uomo Pipistrello indimenticabile (se interessati a precedenti crossover fra questi due, li trovate su Amazon).

Dylan Dog e Batman insieme in una delle storie più oscure di sempre

A quanto pare le piste oscure di Dylan Dog e Batman si incontreranno in una storia divisa in tre albi a colori, da Sergio Bonelli Editore. Anche se entrambi abituati a camminare e indagare nell’oscurità, l’obiettivo sarà quello di congiungere due percorsi anche diversi in certi casi, così da delineare una narrazione coerente ambo i lati.

Il nuovo racconto con Dylan Dog e Batman sarà sceneggiato da Roberto Recchioni e da Gigi Cavenago, su matite di Werther Dell’Edera e con i colori di Giovanna Niro. Per adesso sappiamo soltanto che si tratterà di una vicenda in cui i due si ritroveranno fianco a fianco per affrontare una minaccia che congiungerà la Gotham del Cavaliere Oscuro, e la Londra del personaggio creato da Tiziano Sclavi.

Al loro fianco non possono mancare alcuni volti familiari ai fan, e strettamente connessi alle storie di ognuno come: Groucho e Alfred, Gordon e Bloch, Xabaras, Joker, Killer Croc, Madame Trelkovski, Catwoman, Killex, Deadman, Etrigan e… si vocifera anche del coinvolgimento di un certo John Constantine.

Preparatevi per una storia che saprà sicuramente soddisfare gli appassionati di Dylan e Batman, in arrivo nelle edicole a partire dal 29 giugno, con uscite mensili seguite dall’edizione in volume in occasione della prossima Lucca. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo team-up? Ibridare due personaggi del genere porta sicuramente a risultati interessanti non solamente in termini narrativi ma anche estetici, dato che entrambi appartengono a due contesti in cui le ombre non faticano a prendere forma a loro piacimento.