Crowdfunding: i migliori progetti geek – Dicembre 2020

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Dicembre 2020.

Lynx

Il monopattino elettrico Lynx a tre ruote è l’innovativo veicolo prodotto realizzato dalla startup To.Tem. La startup italiana ha deciso di realizzare un veicolo green coniugando design e innovazione ed è nato da uno studio approfondito, e dunque sulla base delle esigenze di mobilità, pone l’accento sul concetto di sicurezza del mezzo attraverso una serie di tecnologie innovative.

Ad assicurare la stabilità del monopattino, infatti, vi è l’implementazione delle tre grandi ruote e della pedana piuttosto ampia. Il movimento in zone trafficate viene semplificato e reso sicuro grazie al navigatore integrato nell’app e al sistema anti-collisione. Inoltre, il veicolo dispone di una telecamera posteriore in grado di proiettare le immagini sul display dello smartphone che potrà essere posizionato sul manubrio. Il controllo dello smartphone durante la guida del monopattino potrebbe però distrarre il guidatore; a tal proposito l’azienda ha implementato un inedito sistema basato sull’intelligenza artificiale, in grado di avvisare tramite segnale acustico l’eventuale avvicinamento di veicoli.

A rendere caratteristico il monopattino è inoltre il peso ridotto che semplifica il trasporto e, di conseguenza, eventuali problemi legati all’ingombro. É infatti possibile richiudere su se stesso il monopattino e trasportarlo come un semplice trolley. Il Lynx è disponibile in due versioni: la variante e-Motion dispone di un’autonomia di 20 km mentre la versione e-Vision offre fino a 40 km di autonomia. Entrambi i modelli montano un motore da 350 W, con velocità massima di 25 km/h.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 20.000 euro

20.000 euro Scadenza del progetto: 17 dicembre 2020

Emo

Costruito con più sensori e tecnologie all’avanguardia, Emo è un fantastico robot AI desktop con personaggi in grado di esplorare il mondo e reagire con voi con oltre 1000 volti e movimenti. Come un fedele compagno, Emo vi rallegra con musica, movimenti di danza e giochi online! Emo è anche un grande aiuto che vi sveglia, accende la luce, scatta foto e risponde alle domande, come un animale domestico parlante.

Emo è curioso del mondo che lo circonda e si muove in modo indipendente per esplorare l’ambiente circostante da solo. Tiene traccia dei suoni, riconosce le persone (fino a 10 persone) e gli oggetti e naviga sapientemente sul desktop senza mai cadere. Il robottino prende le decisioni da solo e la sua personalità si evolve in base a ciò che lo circonda e alle vostre interazioni. Se provate a interrompere quello che sta facendo, potrebbe persino arrabbiarsi un po’.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 41.813 euro

41.813 euro Scadenza del progetto: 31 dicembre 2020

Upzone

Upzone è un nuovissimo Pop Up Terrain System per Wargaming: come Warhammer 40k, Infinity e altri giochi di miniature da tavolo e di ruolo come Dungeons & Dragons, Pathfinder e Warhammer Fantasy. Il terreno di gioco è dotato di una tavola completa e di un pacchetto terreno realizzato utilizzando pop-up che possono essere impostati in pochi secondi e si ripiegano completamente.

Upzone è un terreno altamente tematico, coinvolgente, fotorealistico, economico e facilmente memorizzabile. È interamente progettato per chi ha spazio, tempo o budget limitati e infatti le schede di gioco possono essere configurate in una varietà di layout diversi, per adattarsi a diversi sistemi di gioco e dimensioni, offrendo allo stesso tempo un’immensa rigiocabilità e una straordinaria presenza estetica che lo rende ottimo per giocatori nuovi o esperti.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 41.813 euro

41.813 euro Scadenza del progetto: 3 dicembre 2020

Polly

Polly è una rivoluzionaria scopa dotata di luce ultravioletta (UV) con cui otterrete la migliore e precisa pulizia fino all’eliminazione di tutti i tipi di germi e nanoparticelle. L’ultravioletto fornisce anche un’opzione autopulente quindi vi basta semplicemente tenerlo fermo e Polly si pulirà da sola. I raggi UV a lunga lunghezza d’onda forniscono una pulizia più precisa senza causare danni rispetto a quelli con onde corte ed energia più estesa.

La luce UV di Polly è una scelta perfetta in quanto non causa danni alla salute di nessuno e allo stesso tempo spazza via completamente tutti i nano-corpi e le micro creature dannose. La superficie pulente di Polly è un mix di nylon, cotone e poliestere realizzato per essere in 4 strati diventa perfetto per la pulizia di tutte le superfici, tappetti e moquette comprese.

Presenta una comoda ricarica solare che consente una ricarica completa in sole 2 ore per 6 ore di utilizzo. Quest’ultimo può essere destinato anche all’assorbimento di liquidi o alla funzione mocio, con una capacità di assorbimento pari ad 1 litro.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 8.347 euro

8.347 euro Scadenza del progetto: 28 dicembre 2020

Wizards & Relics

Questo gioco è per gli amanti dei mondi magici, per i giocatori strategici che desiderano un gioco che si adatti a un programma serrato e che includa tutte le età e i livelli di abilità dei giocatori. Amate Magic: The Gathering, ma il vostro migliore amico o fidanzata/o non lo capisce? Ecco un gioco di carte semplice, ma strategico che consente di giocare a giochi fantastici, divertenti e veloci con la famiglia e gli amici, giovani o meno giovani.

In Wizards & Relics, dovete sconfiggere i vostri maghi rivali posizionando segretamente sul tavolo un mago e una reliquia. In ogni round una combinazione di mago, reliquia, santuario e abilità darà luogo a un punteggio di potenza per ogni giocatore. La potenza totale più alta vince il round. In una partita a quattro giocatori, la prima persona che invia con successo 3 maghi nella Sala dell’Immortalità (quindi vince tre round) è il vincitore. La particolarità è che i mazzetti si creano casualmente pescando 7 carte da un mazzo comune di 30 carte e proprio per questo motivo è un gioco adatto a tutti.