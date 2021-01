Crowdfunding: i migliori progetti geek – Gennaio 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Gennaio 2021.

Crowfunding migliori Gennaio 2021

Revopoint POP 3D

Se vi piacciono i lavori creativi che utilizzano la stampa 3D e la tecnologia di imaging 3D, sapete perfettamente che gli scanner 3D ad alta precisione sono troppo costosi o tendono ad essere meno precisi e non all’altezza degli standard richiesti dal lavoro di progettazione per non parlare del fatto che molte volte non sono neanche semplici da capire o da usare. A peggiorare le cose, gli scanner 3D in genere utilizzano sorgenti di luce laser o visibile che non sono sicure per gli occhi dell’utente. Ecco quindi che su Kickstarter è stato presentato il progetto che prende il nome di Revopoint POP 3D, un dispositivo di imaging altamente sofisticato ma estremamente compatto che fa quello che fanno gli scanner 3D di livello industriale, ma in un modo molto più conveniente, semplice e sicuro.

Revopoint POP 3D è stato progettato con una luce binoculare strutturata, che garantisce che i dati provenienti dal calcolo dei punti 3D acquisiti siano caratterizzati da un’elevata precisione. La massima precisione per singolo fotogramma può raggiungere 0,3 mm. Questo dispositivo supporta sia la modalità di scansione ad alta precisione che quella delle texture, che consente di generare direttamente modelli 3D vivaci per la stampa a colori.

Non solo, questo innovativo scanner 3D permette di compiere scansioni fisse o in movimento sia all’interno che all’esterno. Quando viene tenuto in mano è possibile scansionare statue alte fino a 2 metri, altrimenti è possibile posizionare lo scanner su un piano stabile, attivare la scansione automatica e il dispositivo farà tutto da solo. Altra particolarità è la possibilità di scansionare un viso o un corpo umano impostando la modalità umana e ottenere un viso o un modello del corpo 3D realistico. La modalità umana funziona anche con gli animali!

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 5.265 euro

euro Scadenza del progetto: 4 febbraio 2021

The Book: The Ultimate Guide To Rebuilding A Civilization

Avete mai immaginato di visitare il passato con la piena conoscenza delle informazioni e della tecnologia moderne? Se parlaste a persone del Medioevo o dell’antico Egitto di un telefono, un’auto o l’elettricità, vi prenderebbero per una divinità o un supereroe. Ma sapete davvero come funzionano queste cose?

The Book è un manufatto unico simile ai libri più misteriosi dell’umanità. Il simbolismo visivo del libro lo collega all’importante manoscritto Voynich del quindicesimo secolo, mentre le sue idee insolite e originali sono simili alla Summa Technologiae di Stanisław Lem. Il libro è anche influenzato dall’estetica del celebre Codex Seraphinianus.

Si tratta, quindi, di una guida definitiva in cui è possibile trovare istruzioni visive per creare meccanismi e materiali utili nel caso si perdessero o si dimenticassero le arti. Con oltre 400 pagine di illustrazioni dettagliate e accattivanti, difficilmente dimenticherete quanto imparato. Tra gli argomenti di studio sono presenti: medicina, meccanica, materiali base, arti militari, casa, agricoltura, intrattenimento, strumenti musicali, società, giochi e alimenti.

Ciò che rende speciale The Book sono anche le intriganti illustrazioni che combinano disegni di ingegneria e arte medievale e raffigurano la struttura di dispositivi e materiali in molte forme nei molti mondi del Multiverso. Cosa significa? Secondo la The Ultimate Guide, le persone trovano nuove idee nel regno dell’informazione presente nel mondo piuttosto che inventarne di nuove. Ciò significa che lo sviluppo di queste idee non è collegato a nulla di specifico e potrebbero comparire dal nulla all’interno del Multiverso.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 6.531 euro

6.531 euro Scadenza del progetto: 5 gennaio 2021

Looking Glass Portrait

Era il 2018 quando un gruppo di ingegneri e progettisti lanciò il primo display olografico al mondo, ma la maggior parte delle persone non credette che questo tipo di tecnologia fosse possibile. Ma un piccolo gruppo di fanatici hacker di ologrammi ci credeva e ora sono stati in grado di spedire migliaia di kit di sviluppo olografico di prima generazione in giro per il mondo. A tre anni di distanza, hanno pensato bene di portare la tecnologia degli ologrammi ad uno step successivo: il primo display olografico personale al mondo.

Non è necessario sapere come programmare per utilizzare questo display olografico. Looking Glass Portrait è progettato per i milioni di persone che lavorano o giocano in 3D in qualsiasi modo: artisti, designer, sviluppatori, registi, fotografi e chiunque abbia iniziato a esplorare la cattura e la creazione tridimensionale. Le uniche specifiche tecniche richieste sono un PC e Mac per far funzionare il software HoloPlay Studio, una Nvidia GTX 1650 o equivalente, CPU con Intel i5 o superiore e almeno 8 GB di RAM.

Ultima ma non per importanza: potrete catturare i vostri scatti tridimensionali anche tramite un semplice smartphone. Che voi ci crediate o meno, le foto in modalità Ritratto che avete scattato hanno informazioni sulla profondità. Questo viene normalmente utilizzato per generare l’effetto bokeh, ma è anche utile per il software fornito con ogni Looking Glass Portrait che permette di utilizzare le stesse informazioni di profondità per generare un ologramma tridimensionale con un solo clic.

A tal proposito è anche possibile realizzare mini-filmati in 4K che il software convertirà in ologrammi. La funzione, al momento, è disponibile solo per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (seconda generazione), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 8 Plus e iPhone 7 Plus. Ovviamente con il sensore LiDAR dei nuovi iPhone 12 la magia dell’ologramma risulterà più evidente.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 40.819 euro

euro Scadenza del progetto: 15 gennaio 2021

OTTO Game Over

Si tratta di un gioco da tavolo tutto italiano che si fonda sulla modularità della connessione perpetua tra tutte le tessere. Potete letteralmente prenderle e posizionarle in modo casuale sulla scacchiera: si genereranno sempre dei disegni coerenti con infinite combinazioni. Ma il gioco è un altro, ben più complesso e articolato basato su principi matematico-geometrici che appartengono sia alla natura che al cosmo.

OTTO Game Over è completamente privo di ambientazione tanto che può essere definito “universale” in quanto basato sull’innata percezione visiva delle geometrie simboliche. OTTO è il gioco più astratto in assoluto, con un design unico e originale, forse alieno. Si bilancia tra la strategia, la visione delle opportunità future, il caso e lo stile del giocatore. Giocando ad OTTO si scoprono strategie sempre nuove, con scenari imprevedibili e capovolgimenti di fronte fino all’ultima mossa.

Il gioco può essere descritto in tre modi: divertente, creativo e cosmico. Divertente perché prevede tattiche di squadra, insospettabili rimonte, bluff, suspense, tensione, sorprese e colpi di scena. Creativo perché Otto Game Over, oltre che strategia, intuizione e lungimiranza, richiede e sviluppa la creatività. Piani di gioco e tattiche creative premiano il giocatore nei modi più impensabili. Infine cosmico perché i materiali di gioco sono universali e chiunque, al netto della differenza di lingua del manuale, può giocarlo.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 8.000 euro

8.000 euro Scadenza del progetto: 17 gennaio 2021

Brindille e Love: The Mastiff

Dalla pluripremiata coppia composta da Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci arrivano due nuovi graphic novel per giovani: Brindille e Love: The Mastiff. Brindille è una giovane ragazza che si sveglia nel mezzo di un violento incendio boschivo, senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivata lì. Dopo essere stata salvata da un vicino villaggio di creature simili a elfi, intraprende un viaggio magico alla ricerca di risposte a domande che non sa nemmeno come porre. Lungo la strada, fa amicizia con un lupo parlante che assume il ruolo di guida e guardiano in questa strana ed epica avventura.

Love: The Mastiff invece aggiunge un altro volume alla nota saga fumettistica Love e racconta la storia di un fedele cane da caccia che si ritrova da solo nell’entroterra selvaggio dell’Australia quando il suo padrone viene abbattuto da un serpente velenoso durante una spedizione. Ora deve farsi strada attraverso i pericoli e gli ostacoli della magnifica landa selvaggia, affidandosi a istinti che nessuna quantità di addomesticamento può sopprimere completamente.