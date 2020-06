Crowdfunding: i migliori progetti geek – Giugno 2020

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Giugno 2020.

A Day in Code

Chris Woods, insegnante, podcaster e creatore di Daily STEM ha dichiarato:

“La programmazione è un’abilità importante e popolare nell’educazione. Il libro A Day in Code di Shari Eskenas è un modo super divertente per aiutare i bambini a comprendere le connessioni della programmazione (e del pensiero logico) e applicarle alla vita di tutti i giorni!”

Si tratta, infatti, di un libro per bambini dove ogni storia è raccontata sotto forma di codice di programmazione C. La particolarità è che ogni programma nel libro può essere compilato con un compilatore C software o online ed eseguito su qualunque computer. Ogni programma nel libro contiene una funzione printf() che stampa il testo sullo schermo così da poter giocare con il codice e modificare a piacimento le variabiali (come ordinare 15 pizze invece di 5). Il libro è arricchito di illustrazioni in ogni pagina posizionate accanto al codice così da mostrare la situazione rappresentata dallo stesso.

C dopotutto è un linguaggio di base ampiamente utilizzato ed è noto come “la madre di tutti i linguaggi di programmazione” perché da esso derivano molti linguaggi come C ++ e Java. Le applicazioni comuni della programmazione C includono database, applicazioni desktop, sistemi operativi, giochi e sistemi integrati.

Bristol 1350

La temuta morte nera è scesa sulla città di Bristol. Correte per le strade cittadine nel disperato tentativo di scappare e raggiungere la sicurezza della campagna. Se il vostro carrello dovesse essere il primo a raggiungere l’uscita della città, vincerete voi insieme ai vostri compagni che avete deciso di salvare! Attenzione, però, perché alcuni abitanti del villaggio potrebbero avere già segretamente la peste. Se lasciate, quindi, la città con un villico infettato che si intrufola nel vostro carrello, prenderete la peste e perderete! Cosa farete per assicurarvi che ciò non accada? E di chi vi fiderete (o tradirete) lungo la strada?

Bristol 1350 è un gioco da tavolo di deduzione sociale e strategia per 1-9 giocatori. Si impara in 10 minuti e si gioca in 20-40 minuti. La confezione è a forma di libro e ha una chiusura magnetica al cui interno vi sono 9 carte personaggio, 27 carte Rimedio, 1 sacchetto in lino, 28 carte Sintomi, 3 miniature di carrelli, 1 regolamento, 1 tabellone di gioco plastificato, 9 segnalini personaggio di legno e 6 dadi mela/ratto.

Jammy EVO

Avete mai pensato di suonare diversi strumenti semplicemente usando una chitarra come fosse un controller MIDI? Ecco, da adesso potreste farlo. Con Jammy EVO, avrete finalmente uno strumento creativo per sfruttare le vostre abilità di chitarrista e suonare qualsiasi strumento esistente compatibile con il vostro computer e i vostri dispositivi mobili. Jammy EVO ha a disposizione 15 tasti di dimensioni normali, la latenza di appena 8-10 ms e un’uscita MIDI classica e pulita.

Inoltre, oltre al tracciamento polifonico accurato e al filtraggio delle note indesiderate in modo da non dover modificare manualmente il vostro settaggio, Jammy EVO vi offre utili personalizzazioni e modalità tra cui Drum Mode, Tapping Mode e Compressor Mode. Infine l’uscita MIDI multicanale permetterà di assegnare strumenti diversi a ciascuna stringa così da suonare, ad esempio, la batteria sulla E inferiore, far cadere una linea di basso su A e D e aggiungere il piano al mix su G, B e E superiore senza nemmeno passare da uno strumento all’altro.

Role

I giochi di ruolo sono potenti mezzi che generano nelle persone empatia, creando spazi per un’amicizia intima autentica per vivere in compagni un’avventura in totale collaborazione. Che voi siate degli appassionati, dei creatori, degli streamer o dei semplici neofiti curiosi, Role permette di condividere la vostra passione e aiuta ad accrescerla. Queste le tre caratteristiche principali: riproduzione di video online intuitiva e senza interruzioni, un mercato guidato dai creatori e solidi servizi di abbinamento dei giocatori. L’interfaccia di gioco online si chiama “The Table” ed è pensata per ricreare quella sensazione intima che si ha solo quando si gioca faccia a faccia con un gruppo ristretto di giocatori. La video chat di alta qualità mostra la parte migliore del gioco in primo piano: le persone. In questo modo potete mostrare le informazioni importanti attraverso la condivisione dello schermo, caricare aiuti visivi per migliorare il vostro gioco tramite l’Asset Tray. e infine effettuare chat di testo sia in gruppo che privatamente.

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco vere e proprie, avrete la possibilità di lanciare qualsiasi combinazione di dadi selezionandoli rapidamente dal vostro vassoio di dadi e aggiungere modificatori di statistiche dalla scheda del personaggio, monitorando i successi e gli insuccessi critici e aggiungendo automaticamente i valori totali. Potrete anche pescare carte da qualsiasi mazzo a vostra scelta, inclusi mazzi di 52 carte standard, tarocchi e mazzi personalizzati dei vostri giochi preferiti. I risultati possono essere mostrati in tempo reale all’intero tavolo o impostarli su Privato per un gameplay discreto. Infine gli strumenti per le schede personaggio saranno completamente modulari così da assicurare ciò di cui avrete bisogno per giocare a qualsiasi gioco, anche per i contenuti homebrew o per i sistemi personalizzati. I fogli personaggi, una volta creati, verranno automaticamente indicizzati, con un sommario generato autonomamente per una facile navigazione. Tutto è drag-and-drop pertanto non è richiesto alcun codice.

Cheerble Board Game

Avete mai pensato ad un gioco da tavolo per i vostri amici felini? Ecco a voi il primo esempio. Si tratta di un gioco interattivo 3 in 1 in cui il vostro gatto potrà giocare con una pallina intelligente, risolvere dei semplici enigmi come un vero gioco da tavolo e avere un comoda e resistente superficie dove poter grattare le proprie unghie. La palla Cheerble è automatica e rotola da sola una volta che viene toccata con il naso o con le zampe.

Non è presente nessuna app, solo un pulsante di accensione con cui è possibile regolare l’intensità del rimbalzo segnata da tre colori diversi del LED di stato. La pallina, inoltre, è dotata di sistema automatico di prevenzione degli ostacoli così da non bloccarsi mai nei fori del tabellone o in altri punti stretti di una stanza. Il tabellone di gioco, invece, è incredibilmente resistente anche per intense grattate e molto leggero per essere trasportato ovunque.

The Emerald Flame

Un connubio tra escape room, gioco da tavolo e narrativa interattiva, The Emerald Flame racconta una storia emozionante in tre episodi distinti, ognuno ricco di enigmi di varia difficoltà progettati per sfidare e coinvolgere giocatori di tutti i livelli di esperienza. Commissionato dalla Koschei Historical Society, assumerete il ruolo di un esperto storico e vi avventurerete in una ricerca per mettere insieme una ricetta per un elisir trasformativo decifrando vari messaggi, interpretando i diagrammi alchemici e manipolando misteriosi artefatti. Potete giocare in gruppo o avventurarvi da soli. Ciascuno dei 3 capitoli richiede circa 2-3 ore per essere risolto, per un totale di 6-9 ore di gioco.

Suntable

Si tratta di un tavolino ad energia solare dotato di tecnologia wireless e USB per caricare il proprio dispositivo mobile. Sono anche presenti degli speaker Bluetooth della JBL per un suono a 360° in qualsiasi condizione. Suntable è perfetto per essere posizionato in un giardino, in un patio, a bordo piscina, in un balcone o anche all’interno della propria abitazione. La funzione più particolare è la Shaded Shelf che permette di tenere sempre in ombra e al fresco il proprio device anche dopo averlo tenuto sotto carica per diversi minuti o addirittura ore.

HindSight

Chiudiamo questa carrellata di progetti con un’idea tanto semplice, quanto geniale: degli occhiali per ciclisti che permettono di vedere posteriormente. Questi occhiali permettono di avere una vista posteriore senza girare la testa o destabilizzare le prestazioni in bicicletta, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti rapidamente. Garantiscono anche migliori prestazioni in bicicletta così da preservare l’aerodinamica e un’attività in sicurezza perché potete osservare le minacce e pericoli posti davanti e dietro contemporaneamente. Inoltre, dato che anche l’occhio vuole la sua parte, sono eleganti grazie ad un telaio in canapa ecologica che abbina lo stile a prestazioni vincenti e protegge l’ambiente. Questi occhiali sono stati realizzati dopo una lunga collaborazione con un pluripremiato ingegnere specializzato in optisystem e studiando un modello matematico complesso basato sul comportamento dei ciclisti. Utilizzando metriche quali la distanza interpupillare media e i tassi di rotazione della testa, le lenti angolari HindSight sono ottimizzate per offrire il miglior campo visivo posteriore possibile.