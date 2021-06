Crowdfunding: i migliori progetti geek – Giugno 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Giugno 2021.

Crowfunding migliori Giugno 2021

Paperback Adventures

L’intrepida autrice Paige Turner è tornata! In Paperback Adventures, potete giocare come protagonisti in una delle selvagge sessioni di brainstorming di Paige. Proprio come nel gioco originale Paperback e il suo seguito Hardback, anche in questo caso dovrete costruire un mazzo di carte personalizzato durante il gioco e queste avranno delle lettere per aiutarvi a scrivere le parole in ogni turno. In Paperback Adventures, però, c’è una grande novità: invece di mettere alla prova il vostro ingegno di forgiatore di parole contro altri giocatori, le userete per sconfiggere una serie di nemici virtuali in modo roguelike. Paperrback Adventures, infatti, è un gioco incentrato sul solitario ed è stato interamente progettato da zero come un gioco di parole strategico e altamente rigiocabile. Non mancano, però, alcune varianti aggiuntive per giocare in due giocatori.

In una singola partita di Paperback Adventures, il vostro protagonista dovrà affrontare nove nemici casuali di difficoltà crescente. A peggiorare le cose, la vostra salute totale sarà la stessa da nemico a nemico. Fortunatamente, però, ognuno di loro, se sconfitto, offre anche ricompense aleatorie per aiutarvi a potenziarvi rapidamente per affrontare le altre sfide. Dovrete battere ogni cattivo uno per uno scrivendo le parole con le varie carte che avrete accumulato. Ognuna di esse ha anche dei simboli che danneggiano il nemico, bloccano il danno in arrivo o vi forniscono mana in modo da poter usare gli oggetti o attivare l’abilità unica di una delle carte speciali in vostro possesso.

Il gioco è diviso in una struttura a trilogia, dove combatterete contro due nemici normali e un boss per ogni “libro”. Potete interrompere una sessione di gioco dopo aver completato un racconto (ci vogliono circa 45 minuti) oppure anche dopo un nemico tramite una funzione di “salvataggio” che manterrà il mazzo, gli oggetti e le ricompense separati all’interno della scatola del gioco. Per completare il gioco dovrete, quindi, sconfiggere tutti e nove i nemici della trilogia.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 24.529 euro

24.529 euro Scadenza del progetto: 8 giugno 2021

GoSun Chillest

Dite addio ai panini mollicci e al ghiaccio sciolto! GoSun Chillest è il dispositivo di raffreddamento per uso esterno definitivo perché invece di utilizzare il ghiaccio, raffredda cibi e bevande sfruttando l’energia del sole. Il frigorifero portatile da 45 litri è perfetto per qualsiasi evento all’aperto grazie a una batteria integrata e alle ruote progettate per tutti i terreni oltre a extra davvero utili come l’illuminazione interna, cinghie di fissaggio e cestini suddivisi in scomparti. Ha anche un compressore integrato che vi consente di impostare la temperatura tra i -20°C e i 20°C tramite l’app inclusa o i pulsanti a sfioramento. Senza ghiaccio, potete utilizzare il 100% del volume del frigorifero e quindi GoSun Chillest ha quasi il doppio dello spazio per cibo e bevande rispetto ai refrigeratori di uguali dimensioni.

Oltre all’energia solare ci sono altre possibilità per alimentare la batteria integrata di questo dispositivo: tramite un semplice powerbank esterno o tramite una connessione diretta alla corrente domestica. In questo modo, potete accedere alla fonte di alimentazione più conveniente sia che voi stiate facendo il barbecue nel vostro cortile o nel profondo del bosco. La batteria, comunque, garantisce fino a 10 ore di autonomia per una giornata ricca di divertimento. Infine il pannello solare, quando non serve per caricare la batteria, può essere usato come solido tavolino per giocare a carte, servire il cibo o usarlo come piano d’appoggio.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 12.268 euro

12.268 euro Scadenza del progetto: 11 giugno 2021

Dusk

Dusk rappresenta la nuova interpretazione di un vecchio classico, ovvero degli occhiali da sole in stile Wayfarer con all’interno una tecnologia di ultima generazione che permette di svolgere varie attività. In primis è possibile regolare il livello di oscurità delle lenti per ogni tipologia di protezione solare, ma si può anche rispondere alle chiamate e ascoltare la musica ovunque voi vogliate anche grazie ai materiali di prima qualità che rendono il dispositivo impermeabile. La prima tecnologia è la più interessante poiché, a differenza delle tradizionali lenti di transizione (dette anche lenti fotocromatiche) che reagiscono alla luce, le lenti di Dusk sono elettrocromiche, dandovi il controllo per selezionare esattamente il livello di oscurità che desiderate tramite la semplice applicazione proprietaria.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 12.268 euro

12.268 euro Scadenza del progetto: 25 giugno 2021

Final Fusion

Mescolate due fazioni uniche e guidatele in battaglia tra le stelle fin dal primo turno. Sfruttate o colonizzate luoghi meravigliosi nello spazio, aggiornate il vostro mazzo con nuove carte tecnologia ed evolvete i vostri alieni e alla fine conquistate l’universo sfruttando il potere di Final Fusion. Il gioco presenta delle miniature di altissima qualità con un sistema innovativo di piedistalli in plastica con scomparti per inserire comodamente vari cubetti in plastica colorata per indicare la vita o il mana dei personaggi.

Non vi è alcun utilizzo di dadi, quindi per vincere le partite dovrete fare unicamente affidamento alla vostra strategia e al giusto uso delle carte. Inoltre dovrete eseguire con successo la Final Fusion, che vi lascia vulnerabili per vari turni a meno che non otteniate le Particelle del Vuoto per guadagnare altri vantaggi. Ad ogni turno, comunque, eseguirete azioni diverse con tutte le miniature per un gameplay dinamico e sempre diverso.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 65.000 euro

65.000 euro Scadenza del progetto: 16 giugno 2021

Terra

Terra è il nuovo dispositivo che rivoluziona il modo di connetterci e di preservare la natura creando la più grande community scientifica di sempre. Si tratta di un dispositivo che consente di ascoltare i rumori della natura e di conservarli, analizzarli, studiarli e condividerli con altri appassionati o studiosi. In particolare Terra è un device compatto, piccolo e impermeabile che voi potete posizionare ovunque vogliate ed è dotato di un ricco set di microfoni e di una connessione senza fili per comunicare con i vostri smartphone o tablet.

L’applicazione proprietaria permette di identificare e imparare i rumori della natura e osservare anche la migrazione in tempo reale di uccelli e altri animali grazie alla geolocalizzazione presente nel dispositivo. In poche parole, in base a dove voi posizionate Terra, cerca di capire statisticamente da dove provengono quei determinati animali e dove potrebbero recarsi durante la migrazione. In questo modo potete conoscere il mondo che vi circonda, imparando l’habitat di numerosi animali così da preservarlo per le generazioni future.