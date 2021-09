Crowdfunding: i migliori progetti geek – Settembre 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Settembre 2021.

Crowfunding migliori Settembre 2021

UpCore

Si tratta di un correttore di postura intelligente che supporta la vostra postura perfetta tirando indietro le spalle e attivando i muscoli. L’accessorio per la stimolazione muscolare tonifica e rafforza i muscoli del petto e della schiena, rendendo una buona postura quella che generalmente prendete naturalmente. UpCore non fa altro che gestire ben 23 minuti di programma posturale e di rafforzamento dei muscoli creati appositamente da un team di fisioterapisti.

Il dispositivo si collega direttamente al corpo come se fossero delle bretelle e applica ben 4,54 kg di pressione alle vostre spalle per ogni centimetro di spostamento della vostra testa. In poche parole, se doveste muovere la testa di 10 cm circa mentre guardate il telefono, un monitor o leggete un libro, con UpCore sarebbe come tenere sulle spalle un bambino di 18 kg. In questo modo potrete seguire una vita più sana, migliorare il vostro equilibrio, prevenire dolori alla schiena, lesioni, mal di testa, affaticamento e potrete gestire meglio la respirazione.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 8.464 euro

8.464 euro Scadenza del progetto: 26 settembre 2021

Stainless Steel memobottle

Portare l’acqua in borraccia è spesso ingombrante o facilmente dimenticabile preferendo, così, acquistare delle inquinanti bottigliette di plastica usa e getta. Memobottle permette, invece, di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione grazie a un design piatto che gli consente di adattarsi facilmente a zaini, borse o qualsiasi altra cosa che utilizzate ogni giorno. Che voi stiate facendo le valigie per lavoro o per svago, troverete sempre uno spazio per questa borraccia.

Nata dal desiderio di ridurre l’impatto delle bottiglie monouso, la memobottle è stata progettata proprio per fare a meno delle bottiglie. La sua natura compatta gli consente di adattarsi dove altre bottiglie non possono entrare, come borse, tasche posteriori e borse a tracolla. Realizzata in acciaio inossidabile 304 per alimenti di alta qualità, la nuova memobottle è resistente alle macchie, ai graffi e alle cadute.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 20.000 dollari

20.000 dollari Scadenza del progetto: 16 settembre 2021

Avatar Legends: The Roleplaying Game

Magpie Games è entusiasta di presentare Avatar Legends: The Roleplaying Game, il gioco di ruolo da tavolo con licenza ufficiale ambientato nel mondo di Avatar: The Last Airbender e The Legend of Korra. Con oltre un decennio di esperienza nella progettazione e pubblicazione di giochi di ruolo, Magpie Games ha creato un sistema innovativo che dà vita al mondo delle Quattro Nazioni in un gioco di ruolo da tavolo che cattura il cuore del franchise Avatar in cui spiccano equilibrio, eroismo e il potere di amicizia.

Avatar Legends: The Roleplaying Game include vari impostazioni di gioco legate alla trama principale correlate da numerosi playbook che rappresentano gli archetipi degli eroi che i fan amano dagli spettacoli televisivi. Non mancheranno anche una serie completa di meccaniche personalizzate per l’avventura attraverso le Quattro Nazioni, un’avventura per iniziare il vostro viaggio e molto altro ancora.

In Avatar Legends: The Roleplaying Game interpreterete uno dei tanti eroi delle Quattro Nazioni. Si tratterà di un giovane che ha giurato di proteggere il mondo dalle minacce dannose e di difendere coloro che non hanno il potere di difendersi da soli. Combatterete dalla parte di ciò che è giusto, anche se questa sarà la strada più difficile da prendere, e capirete che per raggiungere la pace ci deve essere equilibrio. Indipendentemente dal tipo di personaggio che deciderete di interpretare, il vostro personaggio sarà parte integrante della storia che deciderete di interpretare. Ogni personaggio ha punti di forza che completano gli altri e ognuno ha qualcosa di prezioso da aggiungere ad ogni sessione. Insomma, capirete che spesso non sarà il combattimento la vostra unica arma per superare delle importanti missioni.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 50.000 dollari

50.000 dollari Scadenza del progetto: 3 settembre 2021

Crime & D’Sorder

Fanny Galactic: Crime & D’Sorder è un thriller umoristico LGBTQ+ di 48 pagine che si svolge nell’entusiasmante mondo di Fanny Galactic: Tuck To The Future che riscosse grande successo durante un crowdfunding su Kickstarter nel 2020. Nella storia originale, la drag queen Fanny Galactic si è ritrovata misteriosamente immersa in un futuro distopico dopo che la sua macchina del vento è esplosa sul palco. Svegliandosi a 100 anni dai giorni nostri, Fanny Galactic si è ritrovata in un mondo governato da uno squilibrato dittatore drag queen noto come The One. Fanny si è trovata parte di un piano per assassinare The One e così facendo ha scoperto un possibile modo per tornare a casa. Le cose si sono complicate (divenendo un po’ imbarazzanti) quando Fanny ha scoperto che The One era una sua vecchia amica del passato.

In Crime & D’Sorder torneremo a quella fatidica notte dell’esplosione nel pub. Esploreremo cosa è accaduto in seguito per scoprire esattamente come e perché il mondo è stato conquistato da una drag queen impazzita. Non preoccupatevi se non avete mai letto la prima storia: Crime & D’Sorder è un’avventura a sé stante raccontata dal punto di vista di uno degli amici di Fanny Galactic lasciato nel presente. Oltre a un racconto divertente ed emozionante, il libro ha anche un’anima più seria perché mostra come vivere nella Gran Bretagna omofoba degli anni ’80 possa influenzare i personaggi principali a livello psicologico anche nei giorni d’oggi. È un argomento importante che ribolle sullo sfondo di questa serie a fumetti e che affiora inaspettatamente in modi sorprendenti o scioccanti.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 2.951 dollari

2.951 dollari Scadenza del progetto: 30 settembre 2021

WILD: Serengeti

WILD: Serengeti è un gioco da tavolo ispirato alle sconfinate pianure del Serengeti, tra il Kenya e la Tanzania. Questo gioco combina la gioia di risolvere enigmi con elementi di raccolta e costruzione di set per creare un’esperienza strategica profonda e unica. L’affascinante stile artistico, i componenti 3D e le carte dettagliate vi guideranno direttamente nelle vivide e mozzafiato terre selvagge del Serengeti.

WILD: Il Serengeti segue regole semplici che sono facili da imparare per i principianti, ma anche abbastanza approfondite e strategiche per i veterani più esperti. Grazie alle 168 carte scena, alle abilità variabili di ogni giocatore e ai vari eventi casuali, questo gioco da tavolo garantisce un’esperienza fresca e una forte rigiocabilità. Si tratta di un gioco destinato a un pubblico di età superiore ai 14 anni e si può giocare sia in gruppo (massimo 4 giocatori) sia da soli grazie alla modalità Solitaria.