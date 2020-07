Crowdfunding: i migliori progetti geek – Luglio 2020

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Luglio 2020.

Cinera Edge

Cinera Edge è il primo HMD cinematografico personale al mondo con doppio micro-OLED da 2,5 K e cuffie certificate Dolby Digital con audio surround 5.1. La combinazione vanta un’esperienza immersiva cinematrografica con una fantastica qualità audio e video, che rende il dispositivo un vero e proprio cinema mobile. Rinvigorisce il film, la TV o l’esperienza di gioco e porta l’intrattenimento quotidiano a un nuovo livello.

Cinera Edge utilizza l’ultima tecnologia LED conosciuta come micro OLED. Con micro OLED, la startup è riuscita a ridurre drasticamente il fattore di forma, comprimendo la stessa quantità di pixel del precedente Cinera v1 in uno spazio più contenuto. Cinera Edge sblocca i numerosi progressi significativi del predecessore: cuffie integrate, mobilità reale e comfort per lunghe sessioni. Ognuno dei due schermi di Cinera Edge offre una risoluzione da 2560×1440 pixel, che sono significativamente più alti rispetto alla maggior parte degli altri prodotti sul mercato. Una risoluzione più elevata offre un’immagine più nitida con maggiori dettagli. Gli schermi presentano lo stesso standard di colore DCI-P3 ampiamente adottato dai sistemi di proiezione utilizzati nelle sale cinematografiche. Lo spazio colore DCI-P3 ha una gamma di colori molto più completa rispetto allo sRGB convenzionale, in modo che Cinera Edge possa riprodurre più colori con maggiore precisione.

Ogni schermo racchiude 3,6 milioni (2560×1440) pixel in un’area di 0,83″ (2 cm), dandogli un’immagine sette volte più densa rispetto allo schermo di uno smartphone. Il micro schermo OLED di Cinera Edge è la svolta fondamentale della nuova tecnologia della startup, in quanto rende possibile l’altissima risoluzione in una maschera. Grazie ad esso, si può ridurre il fattore di forma di Cinera senza sacrificare la qualità dell’immagine. La tecnologia micro-OLED utilizzata in Cinera Edge offre un rapporto di contrasto estremamente elevato di 500.000: 1 senza causare affaticamento agli occhi o spossatezza. Infine uno schermo OLED risponde molto velocemente. Di conseguenza, il motion blur viene eliminato principalmente quando si visualizzano oggetti in rapido movimento. Aiuta anche a ridurre la cinetosi quando si guardano contenuti VR.

Non mancano i supporti al Blu-Ray 3D e all’audio integrato con tanto di certificazione Dolby Digital 5.1. Il sistema operativo si basa sull’ecosistema Android e consente la gestione di tutte le app tramite connessione Wi-Fi.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 8.862 euro

Scadenza del progetto: 14 agosto 2020

Catapult Kingdoms

Catapult Kingdoms è un gioco da tavolo 2vs2 in cui l’obiettivo è sconfiggere le truppe dell’avversario per primi e vincere il duello, Scegliete il vostro regno, costruite il vostro castello con le relative truppe, preparate un piano d’attacco, scegliete le vostre armi e iniziate lo scontro. Il gioco si mostra con un setup molto curato e interessante, come una sorta di Defend Your Castle in versione gioco da tavolo. Un’altra particolarità è che il gioco è totalmente indipendente dalla lingua. I componenti del gioco non hanno testo e le uniche scritte sono quelle delle istruzioni che al momento sono tradotte in inglese, francese, spagnolo e tedesco, ma altre lingue come l’italiano possono essere scaricate gratuitamente online. In tutto questo sono anche disponibili l’espansione Vulcano e l’espansione Siege che aumentano le difficoltà di gioco e le bocche di fuoco.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 13.294 euro

13.294 euro Scadenza del progetto: 27 luglio 2020

ProGrip

La ShiftCam ProGrip è un’ottima idea per tutti i creativi che vogliono produrre contenuti professionali e di alta qualità col semplice uso dello smartphone insieme ad una camera professionale aggiuntiva e altri accessori. Il Grip presenta una forma ergonomica antiscivolo per una maggiore sicurezza e comfort con all’interno la possibilità di ricarica wireless tramite l’uso di batterie al Litio. Presente anche un Doc per la ricarica, per le chiamate vocali o per l’editing dei propri contenuti e infine tanti accessori modulabili tra cui flash e zoom ottici.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 44.314 euro

44.314 euro Scadenza del progetto: 15 agosto 2020

Origami Bottle

DiFOLD Origami Bottle è la nuova borraccia resistente, pieghevole, ecologica ed elegante per dar via alla grande rivoluzione del riuso e del riciclo. Si tratta di una borraccia realizzata in polimeri di termoplastica modellante (conosciuta come Arnitel) e ultra resistente priva di BPA e altre tossine della plastica. È assolutamente riciclabile e realizzata da materiali riciclati. La particolarità più interessante è che presenta delle piegature che ne consentono di piegarla e compattarla riducendo le dimensioni da 21 centimetri ad appena 5,5 centimetri così da inserirla facilmente in qualsiasi zaino o borsa e utilizzarla ovunque. Nonostante sia facilmente pieghevole, la DiFOLD Origami Bottle è resistente ad ogni tipo di stress quali cadute o graffi proprio grazie al materiale con cui è realizzata. Infine è anche facilmente lavabile in lavastoviglie e inodore.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 13.294 euro

13.294 euro Scadenza del progetto: 16 luglio 2020

iiRcade

E se poteste giocare a tutti i giochi che amate su un dispositivo che vi riporta indietro nel tempo? Un dispositivo classico dall’aspetto modernizzato per i giocatori della nuova era grazie ad un elegante aspetto futuristico. Questo è iiRcade il nuovo cabinato che porta le esperienze arcade più intense direttamente a casa vostra con una completa libreria di giochi in continua espansione sia di classici arcade retrò che di successi moderni. Il dispositivo monta un display nitido con risoluzione Full HD da 19″ e due altoparlanti da 100 W per un suono stereo potente.

I pezzi forti sono senz’altro i controller arcade di alta qualità che permettono di giocare a più di 200 giochi al lancio. Una fantastica selezione di nostalgici titoli arcade retrò tra cui la serie Dragon’s Lair, Space Ace, Double Dragon 1 2 3, la serie Snow Bros, R-Type, Wonder Boy: A Dragon’s Trap (Remake and Original), la serie Gunbird, Ys Chronicles 1, 2 e tanti giochi moderni trasformati in fantastici giochi arcade con grafica di qualità console e suono stereo potente, come Dead Effect 2 (FPS), Riptide GP Renegade (Jetski Racing), Beach Buggy Racing (Kart Racing), Oddmar (Platformer), Teslagrad ( Platform), la serie Evoland (RPG), White Night (Horror Adventure) e tanto altro.

Dal punto di vista tecnico è presente la connessione Wi-Fi, Bluetooth, supporto a connettività HDMI, USB e AUX 3.5mm.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 44.314 euro

44.314 euro Scadenza del progetto: 7 agosto 2020

The Age of Atlantis

The Age of Atlantis è un gioco da tavolo competitivo strategico basato sulla costruzione e sulla civilizzazione. Siete i capi di una casata nobiliare e dovete dimostrare a Poseidone che la vostra casa merita di governare la città. Fate crescere la popolazione della vostra casata, scoprite nuove tecnologie e culture e difendete la città: il tutto appagando Poseidone e prevenendo la sua potente alluvione. La particolarità sta sia nell’engine-building che nella grande quantità di elementi di gioco di grande impatto visivo e qualità costruttiva.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 35.451 euro

35.451 euro Scadenza del progetto: 20 luglio 2020

Timekettle M2

Non sono altro che due auricolari dotati di una rivoluzionaria tecnologia unica al mondo: grazie alla presenza di ben 40 lingue e 93 accenti essi permettono una traduzione simultanea offline. Ogni frase parlata verrà tradotta e riprodotta direttamente nell’orecchio dell’altra persona nella propria lingua in tempo reale. Gli auricolari sono progettati per riconnettersi automaticamente allo smartphone dopo la configurazione iniziale dato che svolgono anche il compito classico degli auricolari, ovvero la riproduzione audio come musica e video. Per quanto riguarda la traduzione in tempo reale, questa può avvenire in tre modi diversi:

Modalità tocco: permette di ascoltare e tradurre automaticamente.

permette di ascoltare e tradurre automaticamente. Modalità lezione: attivandola basterà posizionare il telefono sul tavolo per acquisire discorsi dalle lezioni con una chiarezza sorprendente e comprendere meglio tutto ciò che, magari, prima non era semplice comprendere.

attivandola basterà posizionare il telefono sul tavolo per acquisire discorsi dalle lezioni con una chiarezza sorprendente e comprendere meglio tutto ciò che, magari, prima non era semplice comprendere. Modalità speaker: questa è utile durante le chiamate poiché gli auricolari riconosceranno e tradurranno velocemente sullo smartphone le frasi pronunciate dall’interlocutore. A quel punto potremo essere noi stessi a rispondere o attivare le risposte rapide che verranno pronunciate dal traduttore robotico.

Una tecnologia che potrebbe aiutare non poco l’apprendimento e avvantaggiare negli spostamenti all’estero.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 8.854 euro

8.854 euro Scadenza del progetto: 11 luglio 2020

Lumos Ultra

Si tratta di un caschetto da bicicletta che ridisegna totalmente gli standard di sicurezza. Oltre a presentare una certificazione anti-urto di e la certificazione IPX6 per l’impermeabilità, il nuovo Lumos Ultra è dotato di luci LED ad alta intensità sia anteriormente che posteriormente. La particolarità è che quest’ultime, tramite una connessione wireless con il manubrio o con uno smartwatch svolgono il compito anche di indicatori di direzione. Nel primo caso basterà premere il tasto destra o sinistra per indicare dove svoltare, mentre nel caso dello smartwatch basterà semplicemente alzare un braccio.