Crowdfunding: i migliori progetti geek – Marzo 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Marzo 2021.

Crowfunding migliori Marzo 2021

Batman: The Dark Knight Returns – The Game

L’iconica storia di Frank Miller Batman: The Dark Knight Returns prende vita in un’esperienza di gioco da tavolo strategico per giocatore singolo realizzata dagli acclamati game designer Morgan Dontanville (Asgard’s Chosen) e Daryl Andrews (Sagrada). Le vostre abilità saranno testate in quattro scenari, o Libri, che presentano regole, alleati, abilità ed epiche battaglie contro boss unici. Avrete una quantità limitata di risorse e turni per completare ciascuno di questi quattro libri, e se Grinta, Ragione o Salute di Batman dovessero scendere a zero, il gioco è finito.

Oltre a rimanere in vita, il più grande detective del mondo deve anche pianificare il suo futuro. Se l’Orologio dell’Apocalisse scocca la mezzanotte o Gotham è troppo invasa dai disordini, è tutto finito. Ogni Libro dura quattro round e, in quel lasso di tempo, dovrete acquisire abbastanza Indizi per rintracciare la posizione del Boss, e quindi applicare la giustizia per sconfiggerlo e passare al Libro successivo.

Ogni round di gioco è diviso in due metà: nella prima bisogna scegliere strategicamente le carte Combattimento e Detective preferite, che garantiscono abilità uniche per prepararvi agli scontri e per muoversi a Gotham. Ogni carta che non viene selezionata, però, ha un evento unico che diventa parte del mazzo degli eventi che si innesca ad ogni turno per tenervi all’erta. Nella seconda metà di ogni round, Batman e i suoi alleati (come Robin) scenderanno per le strade di Gotham e combatteranno il crimine. Con una configurazione variabile e una combinazione quasi infinita di carte Combattimento, Detective ed Evento, ogni partita di Batman: The Dark Knight Returns – The Game vi darà una combinazione unica di risorse e sfide.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 206.996 euro

206.996 euro Scadenza del progetto: 19 marzo 2021

NOVA H1 Audio

Gli orecchini NOVA H1 Audio sono i primi auricolari a clip al mondo. Questi orecchini sono dotati della più recente tecnologia incorporata in vere perle per offrirvi musica, telefonate e assistenti digitali tutto il giorno. Come gli orecchini convenzionali, i NOVA H1 vengono posizionati sui lobi delle orecchie e proiettano il suono dall’interno della perla direttamente nel condotto uditivo. Grazie alla tecnologia del suono direzionale brevettata, il suono viaggia dal lobo dell’orecchio al condotto uditivo evitando perdite di suono e mantenendo le conversazioni e la musica private e sicure. Due minuscoli microfoni sono integrati in ciascun orecchino fornendo all’utente telefonate cristalline e cancellazione del rumore ambientale compreso quello del vento.

Potete riprodurre la musica in streaming a qualsiasi sorgente audio come Spotify, Google Play Music o Apple Music o dalla vostra libreria musicale del vostro smartphone, computer o tablet. Grazie ai suoi 4 microfoni e 2 altoparlanti, le conversazioni telefoniche sono nitide e chiare e potete attivare l’assistente virtuale del vostro smartphone semplicemente usando i comandi vocali. Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, presenti il Bluetooth 5.0, il supporto alla tecnologia audio aptX e una batteria con autonomia di ben 3 ore con custodia di ricarica che consente di prolungarla fino a 20 ore.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 42.000 euro

42.000 euro Scadenza del progetto: 18 marzo 2021

Duplicant 1-4: A Dystopian Biopunk Thriller

Duplicant è una serie di fumetti scritta da Karla Nappi, illustrata da Marianna Strychowska, con testi di Carlos Mangual e copertine di Leila del Duca e Owen Gieni. Recentemente sono stati pubblicati, grazie a Kickstarter, i primi tre numeri della serie e da poco è stato presentato il numero 4 e la raccolta fondi permetterebbe la produzione del numero 5. Il progetto ha riscosso l’interesse anche dell’editore Second Sight Publishing per la pubblicazione e la distribuzione del fumetto nelle fumetterie.

Duplicant è un fumetto distopico simile a film e opere letterarie come Minority Report, Blade Runner e un film poco conosciuto chiamato Repo: The Genetic Opera. In sostanza, Duplicant è un thriller sulle forze che cospirano contro l’unico uomo che offre speranza durante una pandemia. Quest’uomo è Matt Travers, uno scienziato che crea organi duplicati che salvano l’umanità dal contagio di una grave malattia che causa insufficienza e malfunzionamenti agli organi. Il costo della cura, però, è così elevato da costringere le persone alla servitù. In risposta a questo, sorge un pericoloso mercato nero gestito da un fanatico religioso ed ex mentore di Matt.

Dopo l’incontro mortale di Matt con un “Duplicante”, un destinatario della sua tecnologia, la vita dello scienziato cambia radicalmente. Arriva a mettere in discussione tutto ciò che sa mentre si sforza di apprendere la verità dietro il suo incontro, e lungo la strada scopre un mistero ancora più grande sul destino dell’umanità. Il numero 4 mostra un alleato inaspettato di Matt e una rivelazione bomba che potrebbe ribaltare tutto ciò che una volta sapeva essere vero.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 7.451 euro

7.451 euro Scadenza del progetto: 4 marzo 2021

Chamber of Wonders

Ecco un nuovissimo gioco di Stefano Castelli (Potion Explosion, Minute Realms, Bomarzo) e Diego Cerreti (GodZ, Omega: The Game). Chamber of Wonders contiene tutti i materiali necessari per simulare la ricerca di meraviglie preziose e rare. I vostri agenti vi aiuteranno a trovarli mentre cercate di allestire la migliore Camera delle Meraviglie. Sei differenti Contatti e cinque Aree bifronte (con 10 differenti effetti) offrono sempre nuove combinazioni, capaci di dare enorme longevità al gioco. Ogni partita dura dai 20 ai 40 minuti in base al numero di giocatori e, inoltre, Chamber of Wonders è un gioco senza lingua, il che significa che non c’è testo nei componenti del gioco, ma solo nel regolamento che inizialmente sarà solo in inglese e italiano, ma gli autori sono pronti a sbloccare altre lingue in futuro.

Il gameplay è molto semplice: l’obiettivo è quello di avere la migliore collezione di Wonders (Meraviglie) nella maggior parte della Britannia. Mandate i vostri Agenti a recuperare ogni tipologia di strano artefatto nei più iconici luoghi di Londra usando tutti i possibili Contatti. Sono presenti anche dei minigiochi per recuperare le più spettacolari Meraviglie indicate dalle apposite aree. Le Meraviglie vi permettono di accumulare fama, ma alcune più di altre, quindi potreste dover cambiare obiettivo durante il gioco.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 10.000 euro

10.000 euro Scadenza del progetto: 11 marzo 2021

Mr. Watt

Mr. Watt è una simpatica lampada dal design davvero originale e dalle caratteristiche uniche. Innanzitutto la sorgente luminosa è realizzata con 2 luci puck a LED ad alte prestazioni da 180 lumen. Questi LED sono fatti per durare a lungo e progettati in modo da poter essere modificati facilmente quando necessario. La particolarità è che sono montati proprio negli occhioni di Mr. Watt che, se non lo aveste ancora capito, ha una forma molto simile a quella del logo del glorioso MSN.

La testa può essere ruotata di 360 gradi in orizzontale e di 60 gradi in verticale. In base alla direzione in cui guarda, può essere felice, triste, curioso o persino timido! Tutto ciò che dovete fare è toccare delicatamente la testa per accedere le luci e toccarla nuovamente per spegnerle: il tocco è riconosciuto dal sensore capacitivo. Se provate, però, ad appoggiare la mano su testa, Mr. Watt aumenterà o diminuirà l’intensità luminosa. Ha anche un’ottima memoria perché quando lo spegnete e lo riaccendete, ricorderà la vostra precedente impostazione luminosa. Infine Mr. Watt può essere interamente personalizzato sia cambiandone il sesso che la razza perché da umano potrete renderlo anche un dolce cagnolino o un simpatico gattino.