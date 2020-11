Crowdfunding: i migliori progetti geek – Novembre 2020

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Novembre 2020.

Crowfunding migliori Novembre 2020

AKASO

Si tratta della più piccola telecamera con risoluzione 4K 30fps mai realizzata ed è utile soprattutto per i Vlog grazie allo stabilizzatore ottico EIS 2.0 e ad una registrazione di massimo 60 minuti. Questa piccola videocamera presenta un angolo di visione pari a 124° FOV e ha una certificazione IP56 per registrare video anche in Slow Motion o Time Lapse o scattare foto fino a 20 MP anche sott’acqua.

Ritornando un attimo alle dimensioni, la videocamera AKASO è grande quanto un portachiavi con dimensioni di 63 x 33 mm e un peso di appena 36 grammi. Questo le permettono di essere inserita in qualsiasi posto come in una macchina, in uno zaino, in una maglietta come se fosse il ciondolo di una collana, ma anche nel collare del proprio cane per realizzare filmati molto originali. Il tutto è possibile grazie ad un clip e ad un supporto magnetico.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 8.550 euro

8.550 euro Scadenza del progetto: 1 dicembre 2020

P’achakuna

P’achakuna è un gioco da tavolo per 2 giocatori basato su una scacchiera unica e modulare. Entrambi i giocatori seguono i propri percorsi sulla stessa scacchiera, ma non sono mai completamente separati l’uno dall’altro. Le regole del gioco sono facili da imparare e consentono un inizio rapido e semplice. Tuttavia, la profondità del gioco e l’alto valore di rigiocabilità non devono essere sottovalutati. Ogni gioco viene fornito con un’esclusiva borsa in tessuto fatta a mano e prodotta in Bolivia per aiutare anche le piccole aziende artigiane del Paese.

In P’achakuna, partite per un viaggio nel cuore delle Ande insieme a un altro giocatore. Nel gioco siete dei commercianti che trasportano coloranti naturali (“risorse”) attraverso le Ande in continua evoluzione con il vostro compagno più fedele: il lama. Il giocatore con i lama bianchi si muove solo attraverso le valli verdi, mentre il giocatore con i lama neri può solo arrampicarsi sulle montagne aride. Ruotando gli esagoni a doppia faccia, entrambi i giocatori costruiscono i propri percorsi.

Come commerciante, guadagnate solo fornendo risorse ai villaggi con forte domanda. Con le risorse di riserva potete acquistare più lama o compiere rotazioni aggiuntive. Il giocatore che raccoglie per primo tutte e 7 le risorse, vince la partita. Tutti i componenti del gioco di P’achakuna sono linguisticamente neutri e solo il breve manuale di appena due pagine contiene il testo ed è presente anche l’italiano.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 18.667 euro

18.667 euro Scadenza del progetto: 2 dicembre 2020

Mindnap

Siete sotto pressione per gli studi, il lavoro o dalla vita in generale? Potreste provare a rilassarvi con la meditazione e Mindnap potrebbe essere la soluzione. Questo dispositivo può aiutarvi a controllare il vostro respiro con la funzione di vibrazione e rilevare il vostro vero stato mentale con un sensore ECG integrato. Alcuni metodi come la pratica del respiro e la meditazione derivano da un’antica saggezza che possono davvero aiutare.

Mindnap è un piccolo dispositivo che, dopo averlo collegato al vostro smartphone o tablet, va tenuto in mano per captare le vibrazioni. L’utente deve inspirare quando le vibrazioni diventano più forti ed espirare quando diventano più morbide. Questa intuizione guidata fornisce un chiaro punto di navigazione e la vostra mentre troverà facilmente la sua strada come una barca che trova la riva in mezzo al mare impetuoso. La frequenza di vibrazione di Mindnap può essere regolata o disattivata manualmente così da poter impostare e seguire una guida semplice e facile da memorizzare.

Durante la meditazione, il sensore biometrico incorporato nel dispositivo monitorerà continuamente la fase di meditazione e lo stato fisico in modo accurato. Tutti i dati verranno quindi trasferiti al telefono tramite Bluetooth, analizzati dall’algoritmo dell’applicazione e convertiti in feedback visivo. Si tratta di un dispositivo adatto a tutti, sia ai neofiti della meditazione che agli esperti. L’applicazione stessa presenta un’interfaccia pulita, minimalista, ma elegante che permette non solo di imparare l’arte della meditazione, ma anche quella della giusta respirazione e seguire in tempo reale tutti i risultati.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 4.271 euro

4.271 euro Scadenza del progetto: 5 novembre 2020

Darkest Dungeon: The Board Game

Darkest Dungeon è un videogioco acclamato dalla critica sviluppato da Red Hook Studios e pubblicato nel gennaio 2016. Dopo aver venduto più di 4 milioni di copie del gioco base e oltre 8 milioni di copie con il DLC, è giunto il momento per il gioco di abbandonare gli schermi e approcciarsi al tavolo con il nuovo Darkest Dungeon: The Board Game.

Darkest Dungeon: The Board Game è un dungeon crawler completamente cooperativo in cui i giocatori assumono il ruolo di avventurieri. Sebbene coraggiosi e determinati, gli avventurieri sono solo umani e pertanto sono inclini alla follia e al dolore che gli abitanti dei sotterranei infliggeranno loro. La morte può arrivare, ma non è il destino peggiore: gli eroi possono essere fatti impazzire e al di là di ogni aiuto.

Il gioco si suddivide in campagne di 11 missioni e per raggiungere il Darkest Dungeon stesso, i giocatori dovranno intraprendere 3 missioni di diverso livello di minaccia e sconfiggere il boss. A quel punto saranno abbastanza forti per affrontare gli orrori del Darkest Dungeon, ma da quest’ultimo Possono emergere vittoriosi o eternamente dannati. Ad impreziosire il gioco, almeno dalle foto, ci pensano le meravigliose e numerose miniature curate in ogni dettaglio.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 256.310 euro

256.310 euro Scadenza del progetto: 6 novembre 2020

Shower Power

Shower Power di Ampere è un altoparlante impermeabile che genera l’intera sua potenza dall’acqua, così potete ascoltare la vostra musica preferita, i podcast e gli audiolibri in bagno. Progettato per adattarsi a qualsiasi soffione doccia, è anche realizzato in plastica oceanica riciclata.

Questo altoparlante è dotato di tecnologia Hydropower che non vi lascerà mai senza musica. Una volta installato, infatti, Shower Power non deve mai essere rimosso e questo grazie sistema idroelettrico proprietario. Quest’ultimo funziona come una ruota idraulica in una diga: prima che il flusso della doccia raggiunge il soffione, ruota un ingranaggio interno collegato a un mini-generatore che carica una batteria.

Nel momento in cui l’acqua inizia a scorrere, Shower Power inizia a caricarsi. A quel punto si collega automaticamente al vostro dispositivo tramite la connessione Bluetooth. Il volume dell’audio a 360°, i brani e l’accensione/spegnimento del dispositivo possono essere regolati tramite i tasti in gomma presenti sulla superficie dello Shower Power.