Crudelia: Disney è già al lavoro sul sequel, tornerà anche Emma Stone

Ottime notizie per i fan di Crudelia, la celebre villain de La carica dei 101. The Hollywood Reporter ha annunciato in esclusiva che Disney ha già iniziato a lavorare sul sequel del film uscito la scorsa settimana nelle sale e su Disney Plus per gli abbonati al servizio VIP.

A bordo del nuovo progetto torneranno ancora una volta Emma Stone nei panni di Crudelia, il regista Craig Gillespie e lo sceneggiatore Tony McNamara. Il film ha incassato a oggi oltre 48 milioni di dollari ed è stato accolto positivamente da critica e pubblico.

Un rappresentante della Disney ha spiegato ai microfoni di THR che la scelta di realizzarne un seguito è stata dovuta al grande successo ottenuto in sole due settimane, rendendo di fatto Crudelia (potete leggere qui la nostra recensione) uno dei live-action più popolari mai realizzati.

Annunciato ufficialmente il sequel di Crudelia

A differenza del film del 2001 con Glenn Close, Crudelia è una origin story mai raccontata prima sul celebre personaggio. Nel cast (che abbiamo avuto modo di intervistare) troviamo anche Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste ed Emily Beecham.

Questa la sinossi ufficiale del film: “Crudelia, ambientata nella Londra degli anni ’70 in piena rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi design. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per malizia, e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda spaventosamente chic e straordinariamente aristocratica, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson (Howards End, Sense & Sensibility). Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la donna rauca, vendicativa e alla moda che conosciamo come Crudelia.”

Vi ricordiamo che la Disney sta continuando incessantemente con la strategia di realizzare sempre più live action basati sui cartoni che hanno fatto la storia. I prossimi in programma sono Pinocchio, Peter Pan e La Sirenetta.

