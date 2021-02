Crudelia: pubblicato il teaser trailer ufficiale

Disney ha da pochissimo pubblicato il teaser trailer del suo nuovo film dedicato a Crudelia, la perfida collezionista di pellicce che abbiamo imparato a detestare nel classico film d’animazione La Carica dei 101, a sua volta ispirato dal romanzo di Dodie Smith del 1956.

Il film in live action non sarà una replica della trasposizione che abbiamo visto nel 2001 in cui fu Glenn Close a interpretare lo stesso personaggio. La nuova produzione Walt Disney Picture sarà infatti una origin story, dunque si collocherà prima degli eventi del classico e ci mostrerà il passato di Crudelia De Mon, che sarà interpretata da Emma Stone.

Di seguito vi riportiamo la sinossi ufficiale:

“Crudelia, ambientata nella Londra degli anni ’70 in piena rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi design. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per malizia, e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda spaventosamente chic e straordinariamente aristocratica, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson (Howards End, Sense & Sensibility). Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la donna rauca, vendicativa e alla moda che conosciamo come Crudelia.”

Accanto a Emma Thompson vedremo nel film Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste ed Emily Beecham.

Il film è diretto da Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è affidata a Dana Fox e Tony McNamara.