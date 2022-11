Crunchyroll ha annunciato Dr. Stone e Mob Psycho 100 doppiati in italiano, in particolare le prime stagioni dei due anime già molto noti e apprezzati anche nel nostro Paese.

La piattaforma streaming online, mediante un comunicato stampa mediante il proprio sito web ufficiale, ha precisato che Mob Psycho 100, ispirato al manga omonimo di ONE, partirà dal 5 dicembre, con un episodio a settimana, mentre Dr. Stone, ispirato al manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, partirà dal 12 dicembre sempre con un episodio a settimana.

Mob Psycho 100 vanta di tre stagioni anime (la terza è al momento in corso di trasmissione, dal 6 ottobre), mentre Dr. Stone due con un episodio speciale uscito questa estate. Si attende, in più, la terza stagione in arrivo nel corso del 2023. Ricordiamo che tutto quanto appena descritto è disponibile per la visione sottotitolato in italiano su Crunchyroll.

Ricordiamo, infine, che questi due anime vanno ad aggiungersi all’elenco di serie doppiate in italiano da Crunchyroll, per ora formata da nove titoli: JUJUTSU KAISEN, Ranking of Kings, My Dress-Up Darling, The Rising of the Shield Hero, SPY x FAMILY, Tokyo Revengers e That Time I Got Reincarnated as a Slime. Queste serie sono disponibili per tutti gli utenti premium di Crunchyroll.

Le due opere cartacee che fanno da fonte sono edite nel nostro Paese da Star Comics (invitiamo a recuperare il primo volume di Dr. Stone e a dare un’occhiata alla pagina acquisti di Mob Psycho 100).

Dr. Stone: il manga

Dr. Stone è un manga sceneggiato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock). In Giappone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 23 volumi; in Italia è in corso per Star Comics con 19 volumi usciti finora (invitiamo a recuperare il suddetto numero qui su Amazon se non lo aveste ancora fatto):

Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, Senku Ishigami, un ragazzo straordinariamente intelligente e amante dalla scienza, si risveglia. Di fronte a un mondo di pietra e al totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. Iniziando dal suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si è risvegliato nello stesso periodo, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Una straordinaria avventura sta per iniziare attraverso due milioni di anni di storia scientifica dall’età della pietra ai giorni nostri!

Mob Psycho 100: il manga

Mob Psycho 100 è disegnato e scritto dall’autore di One Punch Man, ONE, ed è stato pubblicato su Ura Sunday dal 2012 al 2017, per un totale di 16 volumi in Giappone. Il manga in Italia è edito interamente da Star Comics: