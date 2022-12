Crunchyroll ha annunciato gli anime per il 2023 durante il panel Crunchyroll: As Novidades da Plataforma all’expo di San Paolo, inclusi importanti dettagli sull’acquisizione di titoli che saranno presentati in anteprima sulla piattaforma.

Crunchyroll: gli anime annunciati per il 2023

Molti dei titoli seguenti sono a volte soltanto esplicativi e non rappresentano la traduzione ufficiale che probabilmente verrà resa in Italia su Crunchyroll.

BOFURI Season 2: I Don’t Want to Get Hurt, so I’ll Max Out My Defense

Il miglior attacco è una difesa efficace e per la giocatrice di VRMMO Kaede Honjo, la sua difesa è la migliore che ci sia. Grazie al suo alias, Maple, lei e la sua gilda viaggiano attraverso NewWorld Online, incontrando amici e nemici attraverso nuove missioni piene di battaglie. Con tutti quei punti abilità, nuove tecniche difensive e nessun dolore, Maple non può essere fermata! Disponibile su Crunchyroll già a gennaio 2023.

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

Tratto da un romanzo web sudcoreano scritto da Milcha, viaggeremo oltre la morte con Park Eunha, che entra nel mondo di un romanzo dopo aver perso la vita. Si risveglia come Raeliana McMillan, avvelenata a morte dal suo stesso promesso sposo. Per rompere con il suo pericoloso fidanzato, offre un patto al protagonista maschile del romanzo, Noah Wynknight, ma finisce a innamorarsi di uomini che non fanno parte del piano. Noah Wynknight dal fascino ineludibile ma sospetto, l’onesto Justin Shamal che ama solo una persona, o Adam Taylor per il quale hai un debole senza motivo ogni volta che lo vede. Raeliana uscirà con successo da questa crisi e creerà un nuovo finale per se stessa? Chi sarà colui che si unirà a Raeliana nel suo nuovo finale? Da aprile su Crunchyroll.

Chillin’ in My 30s after Getting Fired from the Demon King’s Army

La serie di light novel giapponese scritta da Rokujūyon Okazawa e illustrata da Sage Joh è diventata una serie anime che parlerà del trentenne Dariel: lui è un soldato dell’esercito del nuovo Re dei Demoni che non è in grado di usare la magia e per questa ragione viene cacciato. Tuttavia, dopo aver salvato una ragazza in una foresta, viene invitato nel suo villaggio e pian piano si rende conto di essere considerabilmente più forte di quanto avesse pensato. A gennaio 2023.

My Home Hero

La serie segue Tetsuo Tosu, un salaryman di mezza età che viene coinvolto nella malavita criminale dopo aver affrontato e ucciso accidentalmente il violento fidanzato gangster della figlia universitaria. Con le spalle al muro, Tetsuo userà ogni mezzo a sua disposizione per proteggere la sua famiglia. Ad aprile su Crunchyroll.

Sorcerous Stabber Orphen -Chaos in Urban Rama-

Il nuovo anime di Sorcerous Stabber Orphen è diventato così popolare che è stato rinnovato per una terza stagione prevista per gennaio 2023 e sarà proprio dedicato all’arco narrativo di Urban Rama.

A Galaxy Next Door

Da quando il padre è morto, Ichirou Kuga ha lottato per mantenere i suoi due fratelli più piccoli, avendo nient’altro che una piccola eredità da parte. Ma sta diventando sempre più difficile tenere il passo con le sue crescenti responsabilità e scadenze, soprattutto dopo che i suoi ultimi due assistenti hanno smesso di seguire i loro sogni. Proprio mentre si avvicina al punto di rottura, la bellissima e spaventosamente competente Shiori Goshiki fa domanda per diventare la sua nuova assistente. Ma c’è qualcosa di quasi ultraterreno in Goshiki, e presto Kuga scopre che la sua realtà viene capovolta quando improvvisamente li dichiara fidanzati. Ad aprile.

The Fire Hunter

Al di fuori delle barriere magiche, si trova un mondo invaso da bestie infuocate conosciute come Flame Demons e gli unici che possono proteggere l’umanità sono i Fire Hunters. Nei boschi oscuri dove vagano le bestie, troviamo Toko, un giovane abitante del villaggio, che viene salvato da un attacco da uno di questi abili inseguitori, Koshi. Ma il loro incontro non è stato casuale e inizia un nuovo destino.