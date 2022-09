Fan di Berserk preparatevi, perché questo autunno vedrà il ritorno di Gats nell’anime Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition, che sbarcherà su Crunchyroll, poco dopo il debutto in Giappone, il primo ottobre. Si tratta di una nuova edizione che celebra l’opera del defunto Kentaro Miura e durante l’evento Aniplex Online Fest 2022 ne è stato pubblicato un nuovo trailer e uno speciale video messaggio che ci prepara al ritorno di Guts.

Il trailer Crunchyroll di Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition

La versione Memorial Edition della trilogia di film è stata creata per celebrare l’anime di Berserk, celebrazione che comprende per altro anche una mostra su Kentaro Miura che viaggerà per tutto il Giappone, la pubblicazione del primo capitolo disegnato dallo Studio Gaga (gli assistenti di Miura) sotto l’occhio del grande amico di Miura, Kouji Mori.

Mika Nakashima eseguirà la sigla finale intitolata Wish. Eccovi il trailer:

E il video speciale:

A proposito della trilogia di film

Berserk: The Golden Age Arc (Berserk – L’epoca d’oro), di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo, è una trilogia di film d’animazione cinematografica, prodotta da Studio 4°C, che riprende parte del manga Berserk scritto ed illustrato da Kentarō Miura. I lungometraggi sono stati diretti da Toshiyuki Kubooka e sono stati creati in CGI mediante l’uso della tecnica motion capture.

Il primo film, intitolato Berserk: L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del re dominatore, uscì nel febbraio 2012 grazie a Warner Bros. Pictures in Giappone. Il secondo film è stato proiettato a giugno 2012, mentre il terzo è comparso nei cinema giapponesi solo a febbraio 2013.

Questa è la trama di Berserk: The Golden Age Arc: