Crunchyroll Estate 2021: le prime novità in simulcast

Crunchyroll Estate 2021: attraverso il proprio sito ufficiale arrivano le prime novità riguardanti gli anime in simulcast che debutteranno sulla piattaforma nelle prossime settimane. Da segnalare Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, Fena: Pirate Princess e The Idaten Deities Know Only Peace! Confermate invece That Time I Got Reincarnated as a Slime con la seconda stagione mentre proseguono Tokyo Revengers, To Your Eternity e My Hero Academia!

Crunchyroll Estate 2021: le novità

FENA: PIRATE PRINCESS

Studio: Production I.G

Airtime: Da annunciare

Fena Houtman ricorda poco della sua infanzia. Rimasta orfana e cresciuta come serva in un bordello, la sua vita cambia quando fugge su un’isola di pirati dove scopre la verità sulla sua famiglia. In fuga dai pirati e dalla Marina inglese, Fena deve fare affidamento su un equipaggio di samurai giapponesi alla ricerca dei segreti della sua famiglia… e di un tesoro inimmaginabile!

GIRLFRIEND, GIRLFRIEND

Studio: Tezuka Productions

Airtime: Da annunciare

Perché scegliere tra due ragazze quando puoi goderti un bel triangolo amoroso? Una frizzante commedia romantica dall’autore di AHO-GIRL!

IDOLISH7 THIRD BEAT!

Studio: Troyca

Airtime: Da annunciare

La popolarità degli IDOLISH7, dei TRIGGER e dei Re:vale continua a crescere, ma una minaccia che trama nell’ombra sta per stravolgere la situazione.

I’M STANDING ON A MILLION LIVES SEASON 2

Studio: Maho Film

Airtime: Da annunciare

Yusuke Yotsuya e i suoi compagni dovranno affrontare l’Armata degli Orchi nella seconda stagione di I’m Standing on a Million Lives!

MISS KOBAYASHI’S DRAGON MAID S

Studio: Kyoto Animation

Airtime: Da annunciare

La signorina Kobayashi è una giovane impiegata che vive una vita solitaria e noiosa, divisa tra casa e ufficio. Finché un giorno non salva un drago in difficoltà. Il drago in questione si chiama Tohru e, tramite la magia, si trasforma in una adorabile ragazza umana (a parte corna e coda, ovvio) ed è disposta a fare qualsiasi cosa pur di ripagare il suo debito. Cosa ne pensi a proposito la signorina Kobayashi è del tutto irrilevante. Con un drago come coinquilina, la vita di Kobayashi non sarà più la stessa (e vorrei vedere…).

PEACH BOY RIVERSIDE

Studio: Asahi Production

Airtime: Da annunciare

Mentre viaggia in giro per il mondo, una principessa incontra un guerriero noto per la sua abilità nell’uccidere gli orchi!

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME SEASON 2

Studio: 8 Bit

Airtime: Da annunciare

L’addetto aziendale Mikami Satoru è pugnalato da un assassino casuale e rinasce in un mondo parallelo. Ma si risveglia come slime! Scagliato in questo mondo, col nome di Limur, inizia il suo tentativo di creare un mondo che accolga ogni razza.

THE AQUATOPE ON WHITE SAND

Studio: P.A. Works

Airtime: Da annunciare

Dopo aver rinunciato al suo sogno, una ex-idol va a Okinawa dove si impegnerà con tutta se stessa perché un’acquario non venga chiuso!

THE IDATEN DEITIES KNOW ONLY PEACE

Studio: MAPPA

Airtime: Da annunciare

I discendenti delle divinità guerriere Idaten e l’umanità si unisco per combattere i demoni risvegliatisi dopo un lungo torpore.

Crunchyroll Estate 2021: le serie in prosecuzione

BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Domenica alle 10:00

Continuano le avventure di Boruto per diventare il ninja definitivo insieme alla Squadra 7 e a tutti i tuoi ninja preferiti nel Villaggio!

DRAGON QUEST: THE ADVENTURE OF DAI

Studio: Toei Animation

Airtime: Venerdì a fine giornata

Basato sul grande classico Dragon Quest, Dai e i suoi amici partiranno all’avventura per sconfiggere il signore dei demoni Hadler!

KIYO IN KYOTO: FROM THE MAIKO HOUSE

Studio: J.C.Staff

Airtime: Mercoledì alle 04:00

Kyoto, l’antica capitale, quartiere Kagai. Sumire aspira a diventare una maiko aiutata da Kiyo e i suoi deliziosi manicaretti!

MY HERO ACADEMIA SEASON 5

Studio: BONES

Airtime: Sabato alle 11:30

Nella nuova stagione di My Hero Academia Deku e i suoi compagni della classe 1-A continuano il loro addestramento da Heroes per diventare sempre più forti!

ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Sabato a fine giornata

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

SD GUNDAM WORLD HEROES

Studio: Sunrise

Airtime: Giovedì alle 12:00

Una nuova serie di SD Gundam ha inizio, preparatevi a combattere in tutto il mondo!

TO YOUR ETERNITY

Studio: Brain’s Base

Airtime: Lunedì alle 18:30

Continua il viaggio di Fushi per capire il mondo e l’umanità nei nuovi episodi di To Your Eternity.

TOKYO REVENGERS

Studio: Liden Films

Airtime: Sabato alle 12:00

Dopo aver toccato il fondo nella sua vita, un giovane uomo viaggia nel tempo e torna ai tempi delle medie, dove giura di proteggere i suoi amici dai delinquenti.

WELCOME TO DEMON SCHOOL, IRUMA-KUN! SEASON 2

Studio: Bandai Namco Pictures

Airtime: Sabato alle 13:15