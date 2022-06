Crunchyroll ha appena annunciato il proprio palinsesto per gli anime della stagione estiva del 2022! Scopriamo quali sono.

Crunchyroll: gli anime della stagione estiva del 2022

Orient (2′ cour)

Seconda parte della prima stagione dell’adattamento dell’omonimo manga a cura di A.C.G.T+

Durante l’epoca Sengoku, i generali feudali sono stati improvvisamente colpiti, uno dopo l’altro, dal demoniaco Kishin. Dopo 150 anni, varie bande di persone hanno continuato a resistere al controllo di Kishin. Sono chiamate squadre di Bushi. Quando erano piccoli, Musashi e Kojiro volevano sempre ascoltare le storie sui Bushi dal padre di Kojiro e i due sognavano in futuro di formare la più forte squadra. Un giorno, mentre Musashi faceva i conti con le sue scelte ha assistito a uno sterminio di umani fatti a pezzi dagli oni. Obbligato ad ammettere la verità, Musashi si rivolta contro gli oni per rendere realtà il suo sogno insieme a Kijiro!

Classroom of the Elite II

Seconda stagione dell’adattamento dell’omonima light novel a cura di Lerche

Agli studenti della prestigiosa Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School viene data una notevole libertà – se riescono a vincere, barattare o risparmiare abbastanza punti per farsi strada nei ranghi! Ayanokoji Kiyotaka è atterrato in fondo nella disprezzata Classe D, dove incontra Horikita Suzune, che è determinato a salire la scala fino alla Classe A. Possono battere il sistema in una scuola dove la competizione spietata è il nome del gioco?

Shoot! Goal to the Future

Anime original a cura di EMT Squared

Atsushi Kamiya, un ex capitano della Kakegawa High School e il famoso “capitano coraggioso” di una famosa squadra di calcio italiana e Hideto Tsuji, uno studente del liceo Kakegawa, che sembra disinteressato alla squadra di calcio ormai indebolita… Il loro incontro è l’inizio di una nuova leggenda…

Rent-a-Girlfriend 2

Seconda stagione dell’adattamento dell’omonimo manga a cura di TMS Entertainment

Kinoshita Kazuya è un perdente di venti anni che studia all’università. Una sola volta ha provato a baciare la sua ragazza, ma è stato poi lasciato un mese dopo. “Ugh… dannazione. Non voglio che capiti più”. In modo perfido, Kazuya usa un metodo infallibile per avere un appuntamento con una ragazza. Quando arriva nel luogo dell’incontro sente: “Sei Kazuya-kun, giusto?”. Una bellissima ragazza si stava spazzolando i suoi lunghi e neri capelli portandoli dietro le orecchie, sorridendo verso di lui. Si chiamava Mizuhara Chizuru. Qualcosa di reale era nato dopo solo un noleggio! Una sconsiderata commedia romantica, piena d’amore ed emozioni, sta per iniziare!

https://www.youtube.com/watch?v=EwbHVNLPM4g&feature=emb_logo

Fuuto PI

Adattamento dell’omonimo manga a cura di Studio Kai

Nell’ecologica città di Fuuto, dei misteriosi congegni con l’aspetto di chiavette USB chiamate Gaia Memories vengono utilizzati da criminali e altri soggetti interessati in affari loschi per trasformarsi in mostri chiamati Dopants, impossibili da fermare anche dalle forze dell’ordine. Come se non bastasse, le Gaia Memories rilasciano una tossina che fa impazzire l’ospite, fino a metterne a repentaglio la vita. Dopo la morte del suo capo, l’autoproclamatosi detective Shoutaro Hidari e il misterioso Philip investigano sui crimini commessi da questi Dopants, usando a loro volta delle Gaia Memories che, combinate alle loro cinture, permettono loro di trasformarsi in Kamen Rider Double per combattere i Dopants e mantenere Fuuto al sicuro.

Harem in the Labyrinth of Another World

Adattamento dell’omonima Light Novel a cura di Passione

Un ragazzo ha intenzione di suicidarsi e cerca su internet un modo per morire. Mentre naviga s’imbatte in uno strano sito che gli pone molte domande per poi permettergli di creare delle particolari abilità in base ad un sistema basato sui punti. Interessato, inizia a rispondere alle domande e a creare il suo personaggio, quando alla fine gli viene chiesto: “Adesso verrai trasportato in un altro mondo insieme alla caratteristiche che hai scelto, non ci sarà modo di fare ritorno, accetti?”. Senza pensarci troppo il ragazzo accetta e si ritroverà in un mondo parallelo con le abilità e le caratteristiche che lui stesso si è dato.

WBY: Ice Queendom

Adattamento dall’omonimo franchise a cura di Shaft

RWBY: Ice Queendom’ presenta RWBY in bellissime immagini anime 2D. Immagina un mondo pieno di mostri orribili piegati sulla morte e la distruzione e l’unica speranza dell’umanità dipende da potenti cacciatori e cacciatrici. Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long sono quattro cacciatrici in formazione i cui viaggi le porteranno ben oltre i confini della loro scuola, Beacon Academy. Anche se ognuna può essere potente da sola, queste quattro ragazze devono superare le forze oscure e lavorare come una squadra se sperano veramente di diventare la prossima generazione di protettori del Remnant.

https://www.youtube.com/watch?v=tjmBDfulaGk&feature=emb_imp_woyt

Shine On! Bakumatsu Bad Boys

Anime Original a cura di Geno Studio

I samurai dominano il Giappone ma la Shinsengumi è stata quasi completamente annientata da un nemico misterioso e solo uno di loro è riuscito a sopravvivere. Ora sette criminali sono stati scelti come nuovi membri della Shinsengumi. Per proteggere Kyoto e per far rispettare la legge un’operazione top-secret ha inizio…

Smile of the Arsnotoria

Adattamento dell’omonimo videogioco a cura di LIDENFILMS

Serie tratta da un gioco per smartphone che segue le vicende di insegnanti e alunne in un’accademia di magia.

The Girl From the Other Side

Adattamento dell’omonimo manga a cura di Wit Studio

Due regni: quello interno, popolato dalle persone normali, e quello esterno, abitato da persone “maledette”. Al solo tocco, la maledizione viene passata anche a chi è “sano”, trasformandolo velocemente in una creatura simile a un Wendigo: il regno interno ha quindi costruito un muro attorno ai suoi territori per potersi proteggere dal pericolo.

Appena fuori dai confini delimitati dal muro, al limitare di una foresta, vi è un villaggio abbandonato in seguito al diffondersi della maledizione. Qui vive Shiva, una bambina sana, insieme al “Maestro”, uno uomo maledetto che si prende cura di lei. Pur non potendosi nemmeno toccare, i due sembrano aver creato un rapporto che va al di là di apparenze e differenze a favore di affetto, fiducia e gentilezza. I misteri dietro a questa maledizione, tuttavia, sembrano minacciare questo rapporto – così come i pregiudizi dei simili di entrambi.

Utawarerumono Mask of Truth

Adattamento dell’omonima visual novel a cura di White Fox

Kuon, principessa di Tuskur, si sveglia nella propria reggia paterna dopo aver dormito parecchi giorni. Inizialmente non ricorda nulla di ciò che è successo negli ultimi mesi, ma dopo aver parlato con familiari e servitori i ricordi riaffiorano alla sua mente: era in viaggio a Yamato, facendo per la prima volta delle amicizie, ma dopo aver appreso della presunta morte di Haku, di cui si era innamorata, era rimasta sconvolta e aveva abbandonato gli altri per far ritorno a Tuskur. Sentendosi in colpa, Kuon vuole ad ogni costo tornare dai suoi amici, ma i suoi cercano di dissuaderla ed anzi suo padre la informa che ha già deciso di lanciare una controffensiva contro Yamato, che li aveva attaccati ed ora è indebolito da una crisi interna. Così Kuon pensa che il modo migliore per salvare i suoi amici, assediati da altre fazioni di Yamato, sia di guidare lei stessa l’invasione.

Yurei Deco

Anime Original a cura di Science SARU

La storia inizia quando Berry, una ragazza normalissima, incontra Hack, una ragazza dall’aspetto molto mascolino che la introduce nel “Ghost Detectives Club”. Mentre lavora con il gruppo, la protagonista viene a sapere di Zero, un personaggio misterioso che si nasconde nella metropolitana di Tom Sawyer. Lei e Hack decidono di inseguire questa figura per scoprire la verità su ciò che accade nella loro città…

Black Summoner

Adattamento dell’omonima Light Novel a cura di Satelight

Kelvin ha perso i suoi ricordi come pegno per essere stato trasferito in un altro mondo. Mentre diventa sempre più forte, si circonda di subordinati e allena le sue abilità nella speranza di diventare abbastanza potente da evocare il suo Angelo Seguace, di cui suppone di essersi innamorato prima della perdita della memoria.

Dropkick on my Devil!!! X

Terza stagione dell’adattamento dell’omonimo web manga a cura di Nomad

L’anime racconta le vicende quotidiane di Yurine, una gothic lolita dall’animo impassibile e nero, e Jashin-chan, una demone dal busto di donna e dalla coda di cobra evocata per errore dalla ragazza. Le due saranno costrette a convivere finché Yurine non riuscirà a trovare un modo per riportare Jashin all’inferno… o fino a quando la demone non riuscirà finalmente ad uccidere Yurine!

Engage Kiss

Anime Original a cura di A-1 Pictures

L’anime è ambientato a Baylong City, una città insulare artificiale nell’Oceano Pacifico fondata, al di fuori della giurisdizione di qualsiasi paese. L’estrazione di una nuova risorsa energetica chiamata “Orgonium” sta attirando le attenzione del mondo e provocando numerosi incidendi detti “D disasters”, attacchi provocati da demoni. Sono nate così alcune società militari private (PMC) che hanno il compito di affrontare questi incidenti. Il protagonista Shū gestisce una piccolo PMC, anche se il suo scarso senso degli affari lo hanno lasciato costantemente al verde. Una ragazza demone, Kisara, lavora nell’ufficio di Shū ed è costantemente preoccupata per lui. A completare il trio dei protagonisti principali c’è Ayano, ex ragazza di Shū, un’agente d’élite e vecchia collega del ragazzo in un importante PMC per cui Shū ha lavorato in passato.

Lucifer and the Biscuit Hammer

Adattamento dell’omonimo manga a cura di NAZ

Tutto ciò che riguarda lo studente universitario Amamiya Yuuhi è nella media: i voti, l’aspetto e la sua visione blasé della vita. Quindi cosa succede quando un giorno si sveglia con una lucertola parlante, che lo informa che c’è un gigantesco martello nello spazio esterno, pronto a dividere la Terra in pezzi, e chiede la sua fedeltà nella lotta contro le forze del male? Fai finta che non sia mai successo! Sfortunatamente per Yuuhi, un po’ di coercizione sotto forma di una principessa con superpoteri gli impedisce di tornare alla sua mediocre vita di sempre. Nell’avventura della sua vita, Yuuhi unirà le forze con l’imprevedibile principessa e cercherà un variegato equipaggio di compagni per combattere contro un mago malvagio e il suo orribilmente potente homunculus prima che il Biscuit Hammer distrugga il pianeta!

Lycoris Recoil

Anime Original a cura di A-1 Pictures

“LycoReco” è una caffetteria dall’aspetto tradizionale giapponese situata nel centro di Tokyo. Ma lo squisito caffè e i dolci non sono le uniche cose che è possibile ordinare in loco! Dalla consegna di pacchi, ai ritiri e consegne nelle strade isolate di notte fino allo sterminio di zombi e mostri giganti…?! “Qualsiasi problema tu abbia, siamo qui per aiutarti! Risolveremo ogni genere di problema tu abbia!”, questo è il motto di Chisato Nishikigi e Takina Inoue, le due ragazze protagoniste della serie che lavorano in questo bar così particolare.

Musashino!

Anime Original a cura di A-Real

Sequel della serie anime “Urawa no Usagi-chan” del 2015. La storia ha luogo a Urawa, un quartiere della città di Saitama in Giappone, in cui assisteremo alle divertenti giornate di otto studentesse.

My Stepmom’s Daughter is my Ex

Adattamento dell’omonima Light Novel a cura di Project no.9

Mizuno è un ragazzo che ha appena iniziato a frequentare le scuole superiori. Il suo desiderio è quello di una vita da liceale tranquilla e spensierata ma la realtà è ben diversa! In classe con lui ritrova la sua ex delle medie, Yume. Come se non bastasse, la ragazza, oltre ad essere una sua ex è anche la figlia della sua matrigna. Sarà costretto quindi a vedere la sorellastra in classe, a scuola, a casa, insomma dappertutto! Riusciranno i due a convivere senza problemi?

Shadows House 2

Seconda stagione dell’adattamento dell’omonimo manga a cura di Cloverworks

Emilico è una giovane e allegra bambola vivente, assistente personale della nobile Kate Shadow. Quest’ultima è una delle regali ombre senza volto che vivono in una vasta villa, in cui le bambole viventi, come Emilico, trascorrono gran parte del loro tempo a ripulire la fuliggine emessa all’infinito dai loro misteriosi padroni. Quali pericoli e oscuri segreti incontreranno lei e Kate, mentre diventano profondamente coinvolte nei meccanismi interni della società delle ombre?.

https://www.youtube.com/watch?v=kazueuNPptw&feature=emb_logo

The Devil is a Part-Timer 2

Seconda stagione dell’adattamento dell’omonima light novel a cura di Studio 3Hz

Nella storia, il re demone Satana è solo ad un passo dalla conquista del suo mondo alternativo, quando viene trasportato nella Tokyo che tutti conosciamo. Per riuscire a sopravvivere finisce per lavorare part-time ad un ristorante. E per realizzare la sua nuova idea, ovvero conquistare il Giappone, deve per prima cosa diventare un impiegato a tutti gli effetti. Nel frattempo, l’eroina Emilia è riuscita a raggiungere Tokyo, alla ricerca dello stesso Satana.

The Maid I Hired Recently Is Mysterious

Adattamento dell’omonimo manga a cura di SILVER LINK

Il giovane padroncino cammina tranquillo mentre la sua nuova domestica dice e fa cose che lo mettono in imbarazzo o a disagio. Ma cos’è che questa seducente domestica vuole davvero? Che si tratti di… amore?

Teppen!!!

Adattamento dell’omonimo manga a cura di Drive

Yayoi Sakamoto è una ragazza appassionata di spettacoli comici che si iscrive alla Kazuki High School di Nanba (il quartiere dei divertimenti di Osaka) frequentata da Yomogi Takahashi, una sua amica d’infanzia con cui aveva in passato formato un duo comico. Mentre progettano di partecipare a un concorso conoscono una ragazza misteriosa…

The Yakuza’s Guide to Babysitting

Adattamento dell’omonimo manga a cura di Feel