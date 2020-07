Crunchyroll – nuovi simulcast e nuovi Originals

Crunchyroll ha annunciato all’Anime Expo Lite nuovi simulcast, con date di partenza ancora da stabilire, ma anche molti Crunchyroll Originals fra cui EX-ARM, TONIKAWA: Over the Moon for You eSo I’m a Spider, So What?.

Eccovi i Crunchyroll Originals:

EX-ARM

Uscita: da annunciare

Trama:

Nell’anno 2014, uno studente chiamato Akira Natsume, che odia le macchine, decide di migliorare la sua vita e inizia questo percorso di cambiamento… ma viene investito da un camion. Si passa all’anno 2030. La poliziotta Minami Uezono e la sua collega androide Alma si infiltrano nel luogo della compravendita di un’arma chiamata “EX-ARM” che ha luogo nel porto di Tokyo. Sono dunque attaccate da un nemico armato del dispositivo “EX-ARM” No.08. In questa situazione di pericolo, temendo per la propria vita, azionano l’arma “EX-ARM” No.00 appena rubata al nemico e…

TONIKAWA: Over the Moon for You

Uscita: ottobre 2020

Trama:

La commedia sulla vita matrimoniale dell’autore di “Hayate the Combat Butler”, Kenjiro Hata, diventa finalmente un anime! Nasa Yuzaki s’innamora a prima vista della misteriosa Tsukasa. Quando Nasa le confessa con onestà i suoi sentimenti, lei gli risponde: “ti frequenterò, ma solo da sposati”. La preziosa e deliziosa vita da appena sposati di Nasa e Tsukasa sta per iniziare!

So I’m a Spider, So What?

Uscita: gennaio 2021

Trama:

Io, la protagonista, ero una liceale ma mi sono reincarnata improvvisamente in un mostruoso ragno di un mondo fantasy. Non solo, sono comparsa in un dungeon pieno di mostri pericolosi. Armata delle mie conoscenze da umana e del mio spiazzante ottimismo, devo usare la mia tela di ragno e le trappole per sconfiggere mostri più forti di me e restare viva… inizia così questa storia di sopravvivenza in un labirinto, di una ragazza molto tenace che vive nel corpo di un mostro tra i meno pericolosi!

Questi invece i nuovi simulcast in arrivo su Crunchyroll:

That Time I Got Reincarnated as a Slime OAD #4 and #5

Uscita: OAD #4 8 luglio, OAD #5 novembre

Trama del quarto OAD:

Limur, ora professore della Freedom Academy del regno di Ingrassia, si trova coinvolto negli allenamenti all’aperto insieme alla sua classe. Questo allenamento è un evento a cadenza annuale ed è una gara in cui gli studenti di ogni classe fanno la guardia agli insegnanti durante il viaggio verso la città. Limur è stato assegnato alla Classe A, mentre i suoi studenti della Classe S scortano la giovane maestra Tiss. Ogni studente non vede l’ora di mostrare i risultati del loro allenamento quotidiano, ma tutto va in malora quando sono attaccati da alcuni ladri. È la seconda parte del nuovo episodio creato dall’autore originale Fuse, solo per questa edizione OAD!

The Hidden Dungeon Only I Can Enter

Uscita: da annunciare

Trama:

Il Dungeon Nascosto è un luogo leggendario in cui sono celati rari tesori e oggetti. Nor, terzo figlio di una nobile famiglia decaduta che ha perso l’unico lavoro che avesse, ha avuto la fortuna di sentire di questo luogo. Acquisisce dunque la capacità di creare, conferire e riscrivere le abilità… e per poterlo fare deve accumulare esperienza eseguendo compiti come mangiare deliziosi manicaretti e accoppiarsi con seducenti esseri del sesso opposto.

How NOT to Summon a Demon Lord Ω (stagione 2)

Uscita: 2021

Trama (stagione 1):

Sakamoto Takuma è una leggenda, nel MMORPG Cross Reverie, tanto che gli altri giocatori l’hanno soprannominato “il Re dei Demoni”. Un giorno, Takuma viene evocato nella forma del suo avatar nel mondo di Cross Reverie, dove trova due ragazze, ciascuna delle quali insiste di essere la responsabile della sua evocazione. Entrambe avevano attivato un incantesimo per controllare le creature evocate, ma purtroppo per loro, una delle capacità del Re dei Demoni è quella di riflettere gli effetti degli incantesimi usati su di lui.

Monster Girl Doctor

Uscita: estate 2020

Trama:

Qui nella città di Lindworm, in cui umani e mostri coesistono, il nuovo e giovane dottore Glenn inizia un altro pericoloso giorno di visite mediche! Che si tratti di visitare in profondità le branchie di una sirena, cucire la coscia di un golem di carne, assistere un’arpia nella deposizione delle uova o della palpazione di ogni scaglia di un drago, Glenn fa sempre del suo meglio per aiutare queste ragazze la cui apparenza i cui corpi sono tanto differenti… dunque perché finisce in posizioni tanto rischiose con le sue pazienti? Va tutto bene comunque, perché è solo per scopi medici! Potrebbe finire soffocato dalla coda della sua assistente lamia, Saphentite, avviluppata intorno a lui, ma comunque la clinica è aperta al pubblico in questa storia fantasy sulla medicina che esplora la fisiologia di ragazze mostro come mai prima!

With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun

Uscita: Ottobre 2020

Trama:

Un infaticabile cane troppo carino e un gatto dal musetto spaventoso, ma adorabile. Vivere con loro rende ogni giorno più divertente. I giorni del loro padrone sono pieni di risate e di sentimento. Se un amante dei gatti? Dei cani? Di entrambi? Questo anime è un regalo per tutti coloro che adorano sia i cani che i gatti talmente tanto da non saper decidere.