Crunchyroll Palinsesto Estate 2020: primi annunci e ritorni

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha ufficializzato i primi annunci riguardanti il Palinsesto Estate 2020 con le prime 3 serie in simulcast e ovviamente i numerosi ritorni nell’offerta delle piattaforma.

NUOVI SIMULCAST – Palinsesto Estate 2020

THE GOD OF HIGH SCHOOL

Studio: MAPPA

Airtime: 6 luglio

Dalla Corea e da tutto il mondo, i più grandi combattenti si affronteranno in un torneo mozzafiato in The God of High

RE:ZERO – STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD – SEASON 2

Studio: WHITE FOX

Airtime: 8 luglio

Il grande ritorno di Re:ZERO: riuscirà Subaru a scoprire il mistero del Ritorno dalla Morte e della Nebbia dell’Oblio?

RENT-A-GIRLFRIEND

Studio: TMS Entertainment

Airtime: 9 luglio

Dopo essere stato scaricato malissimo, Kazuya Kinoshita conosce Chizuru Mizuhara, una ragazza che lavora presso la “Rental…

GIBIATE

Studio: Lunch Box, Studio Elle

Airtime: 15 luglio

Nel 2030, i mostri chiamati Gibiate hanno invaso il Giappone, ma un samurai e un ninja si ergeranno a combatterli.

RITORNI – Palinsesto Estate 2020

DIGIMON ADVENTURE:

Studio: Toei Animation

Airtime: Sabato alle 16:30

Un’avventura nuova di zecca con il classico cast dei bambini prescelti!

FOOD WARS! THE FIFTH PLATE

Studio: J.C.Staff

Airtime: Ritornerà il 3 luglio (l’episodio 3 il 17 luglio)

Nel gran finale di Food Wars! Shokugeki no Soma! Soma e la Totsuki dovranno affrontare dei cuochi criminali nel BLUE!

MAJOR SECOND SEASON 2

Studio: OLM

Airtime: Ritorna l’11 luglio

Un ragazzo insegue il suo sogno di diventare il miglior ricevitore della scuola!

A CERTAIN SCIENTIFIC RAILGUN T

Studio: J.C.Staff

Airtime: Ritornerà il 24 luglio

Continuano le avventure di Misaka, la popolare esper della Città-Studio, nella terza stagione di A Certain Scientific Railgun T.

SERIE IN PROSECUZIONE – Palinsesto Estate 2020

ONE PIECE

Studio: Toei Animation

Airtime: Ritornerà il 28 giugno

Cappello di Paglia e la sua ciurma continuano la loro avventura nell’immenso e isolato Paese di Wano!

BLACK CLOVER

Studio: Studio Pierrot

Airtime: Tornerà il 7 luglio

I Cavalieri Magici iniziano un duro addestramento per prepararsi alla guerra contro il Regno di Spade.

AHIRU NO SORA

Studio: Diomedéa

Airtime: Mercoledi alle 11:25

Dopo i drammatici avvenimenti delle qualifiche, i giocatori della Kuzu devono unire le forze per rimettere in piedi la squadra!

SHADOWVERSE

Studio: Zexcs

Airtime: Martedì alle 12:00

Un ragazzo combatte nel gioco di carte basato su “Shadowverse”, un mobile-game per smartphone!

WACKY TV NANANA CHASE THE KRAKEN MONSTER!

Studio: Studio Crocodile

Airtime: Giovedì alle 15:30

La squadra spedizioni riprende a fare stupidate che vi faranno morir dal ridere nella terza stagione di TV Nanana.

WELCOME TO THE JAPARI PARK S2

Studio: Yaoyorozu

Airtime: Martedì alle 18:00

Tutti i tuoi amici animali tornano in Kemono Friends per la seconda stagione della mini serie Welcome to JAPARI PARK!

Le seguenti serie, infine, sono state interrotte a Primavera e al momento non c’è ancora una data di uscita: BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS, Idolish7 Second Beat! e Gundam Build Divers Re:RISE 2nd Season.