Attraverso il suo sito ufficiale Crunchyroll ha fornito una panoramica sul palinsesto che ci terrà compagnia per la parte finale dell’inverno e per l’inizio del 2021. Il palinsesto è stato presentato come un vecchio catalogo di una videoteca!

Leggi anche: Sony ha ufficialmente acquisito Crunchyroll

Crunchyroll – primi annunci dal palinsesto 2021

SO I’M A SPIDER, SO WHAT?

Studio: Millepensee, Exsa

Airtime: Da annunciare

Una ragazza delle superiori si reincarna in un ragno! Ma non sottovalutatela: ha diversi assi nella manica…nella zampa. Nelle zampe. Insomma: ne ha tanti!

THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME SEASON 2

Studio: 8 Bit

Airtime: 12 gennaio (lancio in Giappone)

Limur torna per proteggere i suoi amici e la Federazione Jura Tempest nella seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime!

DR. STONE SEASON 2

Studio: TMS Entertainment

Airtime: Da annunciare

Senku e il Regno della Scienza si preparano ad affrontare il Regno della Forza nelle STONE WARS!

GIVEN THE MOVIE

Studio: Lerche

Airtime: Da annunciare

I membri dei Given devono affrontare i sentimenti di oggi e di ieri, in questa prosecuzione della serie anime.

JUJUTSU KAISEN

Studio: MAPPA

Airtime: Venerdì alle 19:45

Non perderti la continuazione di questo capolavoro di Shonen Jump, JUJUTSU KAISEN, in esclusiva su Crunchyroll!

RE:ZERO – STARTING LIFE IN ANOTHER WORLD- SEASON 2

Studio: WHITE FOX

Airtime: Da annunciare

Il grande ritorno di Re:ZERO: riuscirà Subaru a scoprire il mistero del Ritorno dalla Morte e della Nebbia dell’Oblio?

Crunchyroll – ultimi arrivi

DR. RAMUNE -MYSTERIOUS DISEASE SPECIALIST-

Studio: Platinum Vision

Airtime: Da annunciare