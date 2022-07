Crunchyroll ha annuncio che trasmetterà l’adattamento anime di Skip and Loafer, manga scritto e disegnato da Misaki Takamatsu, serializzato sulla rivista Monthly Afternoon di Kodansha dall’agosto 2018. Il manga si è classificato al 7° posto tra i manga per lettori maschi nell’edizione 2020 di Kono Manga ga Sugoi di Takarajimasha! (Questo manga è fantastico!). È stato nominato ai 13th Manga Taisho Awards nel 2020 ed è stato anche nominato nella categoria Best General Manga dei 44th Manga Awards annuali di Kodansha nel 2020. Non abbiamo una data d’uscita per l’anime, ma è stato pubblicato il primo teaser!

Il primo teaser dell’anime Skip and Loafer

Nello staff di Skip and Loafer troviamo: Kotomi Deai (Il libro degli amici di Natsume) è incaricato di dirigere l’anime presso gli studios PAWORKS, ed è anche responsabile della scrittura e della supervisione degli script. Manami Umeshita (Stella Women’s Academy) è responsabile del design dei personaggi e della direzione dell’animazione. Takatsugu Wakabayashi (Accademia Dragonar) è responsabile della composizione della colonna sonora.

Qui sotto potete guardare il teaser:

Crunchyroll descrive così la storia: