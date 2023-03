L’arrivo della stagione calda non indica solamente l’avvicinarsi di un periodo più rigoglioso dal punto di vista della natura, ma anche da quello degli anime a quanto pare, dato che Crunchyroll si sta preparando a rimpolpare il proprio catalogo con una valanga di prodotti nuovi, pronti ad ampliare le storie che già conoscete e a presentarvene di nuove e totalmente inedite nella primavera 2023.

“Una nuova stagione di anime sta sbocciando proprio su Crunchyroll”, si legge sul portale, che ha anticipato l’arrivo di nuove serie per la primavera 2023, tra cui Hell’s Paradise e Mashle: Magic and Muscles, Dr. Stone New World e Tonikawa: Over The Moon For You. Oltre a un palinsesto che si prepara ad accogliere nuovi volti e racconti, ovviamente, ci si aspetta anche il ritorno di storie ramificatesi nell’immaginario contemporaneo da tempo, come One Piece, Vinland Saga, Cardfight!! Vanguard will+dress, Golden Kamuy, Sorcerous stabber orphen -Doom of Dragon’s Sanctuary e Summoned to another world for a second time.

Crunchyroll: tutti gli anime in uscita nella primavera 2023

Ecco tutti gli anime di Crunchyroll in arrivo nella primavera del 2023:

A Galaxy Next Door

Si tratta dell’adattamento anime del manga scritto e illustrato da Gido Amagakure (che potete acquistare su Amazon).

Trama:

Un autore di manga assume una nuova assistente che ha un sorprendente segreto extraterrestre (in arrivo l’8 aprile).

Birdie Wing – golf Girl’s Story

Crunchyroll anime primavera 2023

Serie televisiva anime originale giapponese sul golf prodotta da Bandai Namco Pictures e diretta da Takayuki Inagaki, che adesso si appresta a tornare con la sua seconda stagione in arrivo il 7 aprile.

Trama:

Le ragazze del golf sono tornate per altre sfide in una nuova serie di BIRDIE WING!

Dead Mount Death Play

Trama:

La battaglia tra un eroe e un necromante infuria tra lo spazio e il tempo! (In arrivo il 10 aprile).

Dr. STONE (che torna con la sua seconda stagione)

Trama:

Senku e il Regno della Scienza navigano verso nuove terre per scoprire altri segreti scientific (in arrivo il 6 aprile).

Hell’s Paradise

Si tratta dell’adattamento del manga scritto e disegnato da Yūji Kaku e serializzato dal 2018 al 2021.

Trama:

Un gruppo di criminali e carnefici vengono spediti in una remota isola per trovare l’elisir della vita.

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in The Real World, Too

Trama:

Un ragazzo viaggia in un altro mondo per aumentare il proprio livello e acquistare abilità utili in entrambi i mondi! (In arrivo il 6 aprile).

KamiKatsu: Working for God in a Godless World

Trama:

L’erede di un culto si reincarna in un altro mondo dove non esiste il concetto di Dei (disponibile dal 5 aprile).

Kuma Kuma Kuma Bear – Punch!

Crunchyroll anime primavera 2023

Trama:

Yuna incontra nuovi amici e avventure nel mondo del suo MMO preferito! (In arrivo dal 3 aprile).

Magical Destroyers

Trama:

Dopo che la cultura otaku è stata obliterata in Giappone, i rivoluzionari vogliono creare un nuovo mondo nerd! (In arrivo il 7 aprile).

Mashle: Magic and Muscles

Trama:

La magia non serve a nulla se sei Mash Burnedead, un giovane ragazzo col potere supremo dei muscoli!

Mobile Suit Gundam: The witch from Mercury

Crunchyroll anime primavera 2023

Trama:

Suletta e Miorine continuano il loro viaggio per svelare i segreti di Gundam Aerial (in arrivo il 9 aprile).

My Clueless First Friend

Trama:

Uno studente appena trasferito incontra una cupa compagna di classe e ha inizio una nuova amicizia! (In arrivo il 2 aprile).

My Home Hero

Trama:

Un impiegato si trova invischiato con un’organizzazione criminale, dopo aver difeso la sua famiglia (in arrivo il 2 aprile).

MY One-Hit Kill Sister

Crunchyroll anime primavera 2023

Trama:

Un fratello e una sorella vengono spediti in un altro mondo e la ragazza acquisisce poteri spropositati! (In arrivo l’8 aprile).

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Trama:

Tenetevi pronti per nuove avventure col giovane Bojji e il suo compagno ombra Kage! (In arrivo il 13 aprile).

Rokudo Bad Girls

Crunchyroll anime primavera 2023

Trama:

Uno studente acquista all’improvviso uno strano potere: diventare davvero popolare tra le “ragazzacce”! (In arrivo il 7 aprile).

Sacrificial Princess and the King of Beasts

Trama:

Il Re delle Bestie prende in sposa una giovane ragazza facendone una regina in un mondo di demoni (in arrivo il 19 aprile).

Skip and Loafer

Trama:

Una campagnola si iscrive in un importante liceo di Tokyo e impara a vivere in città! (In uscita il 4 aprile).

Summoned to Another World for a Second Time

Trama:

Un uomo si trova a tornare nel proprio mondo e poi di nuovo nell’altro per salvarlo di nuovo! (In uscita l’8 aprile).

The Ancient Magus’ Bride (che torna con la sua seconda stagione)

Trama:

Chise riceve un invito per “The College” una società segreta di maghi per apprendere i meandri della magia (in arrivo il 6 aprile).

The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far

Trama:

Un ragazzo si reincarna nel figlio di una nobile famiglia, ottnenedo il favore divino e caratteristiche altissime! (In arrivo il 2 aprile).

The Café Terrace and Its Goddesses

Trama:

Dopo aver ereditato il cafe di sua nonna, un ragazzo conosce le cameriere che vivono e lavorano lì! (In uscita il 7 aprile).

The Legendary Hero is Dead!

Trama:

Dopo che un eroe muore per un incidente, una necromante forma un improbabile gruppo (in uscita il 6 aprile).

TONIKAWA: Over The Moon For You (con la sua seconda stagione)

Trama:

Continua la nuova vita matrimoniale di Nasa e Tsukasa, nei nuovi episodi di TONIKAWA: Over The Moon For You! (In arrivo il 7 aprile).

The Reason Why Raeliana Ended Up At The Duke’s Mansion

Trama:

Risvegliata nel mondo di un libro, una ragazza cerca di cambiare il suo ineluttabile fato (in uscita il 10 aprile).

X&Y

Trama:

Entra nella escape room XY, dove spuntano più misteri quando ne esci che quando vi entri (in arrivo il 12 aprile).

Yuri is My Job!

Trama: