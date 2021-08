CSI: Vegas, il trailer ufficiale del sequel di CSI

CSI: Vegas è la prossima serie televisiva americana, sequel epilogo di CSI: Crime Scene Investigation (CSI: scena del crimine). La data d’uscita è prevista per il 6 ottobre, in esclusiva su CBS che ha pubblicato il trailer ufficiale.

CSI: Vegas, quello che sappiamo

CSI: Vegas, il sequel del successo mondiale CSI: Crime Scene Investigation, ci riporta a Las Vegas, la città dove tutto è iniziato. Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare l’intero Crime Lab e liberare migliaia di assassini condannati nelle strade di Las Vegas, l’unica soluzione è dare vita a una nuova brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome) e composta dai vecchi amici Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e David Hodges (Wallace Langham). Usando le più recenti tecniche forensi, la squadra dovrà seguire le prove al fine di preservare e servire la giustizia a Sin City.

La serie vede il ritorno degli attori che abbiamo amato da CSI: Crime Scene Investigation: William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle. Wallace Langham riprende il suo ruolo di David Hodges, mentre Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon interpretano nuovi personaggi. Paul Guilfoyle sarà la guest-star in due episodi e riprenderà il suo ruolo di Jim Brass.

Per quanto riguarda lo staff Jason Tracey è il produttore esecutivo e showrunner; Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, KristieAnne Reed, Anthony Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O’Neill, William Petersen e Cindy Chvatal sono i produttori esecutivi. La serie è prodotta da CBS Studios in associazione con Jerry Bruckheimer Television.

CSI: Vegas doveva originariamente andare in onda a ottobre 2020, come parte del ventesimo anniversario della prima stagione di CSI: Crime Scene Investigation. A causa del COVID-19 la produzione della serie è stata interrotta. Dopo vari posticipi è finalmente stato confermato che CSI: Vegas sarà trasmessa, in anteprima su CBS, a partire da mercoledì 6 ottobre. Questo il trailer ufficiale:

