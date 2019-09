Cthulhu: Death May Die, CMON annuncia quattro espansioni

CMON svela l'edizione retail del suo gioco da tavolo Cthulhu: Death May Die, che sarà supportata fin dall'uscita da ben quattro set di espansione.

È di questi giorni l’annuncio da parte di CMON che afferma che quando la casa editrice rilascerà la versione retail del suo tanto atteso gioco da tavolo Cthulhu: Death May Die, questo sarà supportato da quattro set di espansione che verranno rilasciati in contemporanea: Death May Die: Season 2, Black Goat of the Woods, Yog Sothoth, e l’Extra Dice set.

Annunciato l’anno scorso e forte di un’impressionante campagna Kickstarter da $ 2.412.286, Cthulhu: Death May Die è un gioco da tavolo completamente cooperativo ispirato ai Miti di Cthulhu scaturiti dalla mente di H.P. Lovecraft, in cui investigatori già preda della follia affrontano pericolosi cultisti per scatenare sul mondo uno dei Grandi Antichi o degli Dei Esterni, così da poterlo distruggere nel suo momento di maggiore debolezza.

CMON ha svelato anche i dettagli della versione retail del titolo. Il gioco base includerà 45 miniature, 17 tessere, 1 tabellone storia, 10 plance investigatori, 188 carte, 8 dadi personalizzati, 5 basi per le miniature, 30 tentacoli e 147 segnalini. Cthulhu: Death May Die sarà fruibile da uno a cinque giocatori dai 14 anni in su, e una partita richiede dai 90 ai 120 minuti per essere portata a termine. Il prezzo consigliato sarà di $ 99,99.

Come anticipato, oltre al gioco principale, CMON rilascerà quattro set di espansione:

Death May Die: Season 2 aggiungerà al gioco ulteriori storie e opzioni di avventura. In questa espansione, sorgerà un nuovo culto che inizierà il proprio rituale per evocare un altro Grande Antico, che dovrà essere fermato a tutti i costi, come da tradizione. L’espansione comprenderà sei nuovi episodi, ognuno con nuovi mostri e cultisti, nonché nuove tessere luogo e investigatori. L’espansione includerà 8 tessere, 27 miniature, 10 cruscotti investigatori, 69 segnalini e 150 carte. Il prezzo consigliato sarà di $ 64,99.

Black Goat of the Woods introdurrà nel gioco un nuovo Dio Esterno: Shub-Niggurath e i suoi orribili Cuccioli Oscuri. Come gli Dei Esterni del gioco base, potrà essere essere combinata con qualsiasi scatola degli episodi per creare uno scenario di gioco completamente diverso. Black Goat of the Woods includerà 7 miniature e 13 carte. Il prezzo consigliato sarà di $ 24,99.

Allo stesso modo, l’espansione Yog Sothoth aggiungerà l’omonima misteriosa e onnisciente entità. Quando Yog Sothoth è in gioco, potranno apparire molteplici portali, e il suo servitore Wilbur Whateley comporterà una sfida aggiuntiva per i giocatori. Yog Sothoth verrà fornito con 2 miniature, 13 carte e 6 segnalini. Il prezzo consigliato è di $ 24,99.

A completare le nuove espansioni, uscirà anche l’Extra Dice Pack per Cthulhu: Death May Die, che offrirà un set completo di dadi da utilizzare con il gioco. Questo set includerà tre dadi neri di base e cinque dadi verdi speciali. Il prezzo consigliato è di $ 9,99.