Cubicle 7: ecco alcune informazioni sulla nuova edizione di “The one ring”

Cubicle 7, la casa di produzione inglese già nota per giochi come Adventure in Middle Earth o Lone Wolf Adventure Game, ha appena rilasciato alcune indiscrezioni sulla nuova edizione del gdr “The One ring” noto in italia come “L’unico anello”. Tra le altre cose è stata mostrata quella che sarà la copertina del nuovo manuale:un’opera di Johan Grenier, artista noto per aver già illustrato opere come Age of Sigmar, Pathfinder, Assassin Creed e molto altro.

Una nota per i più fedeli giocatori di questo gdr: vi diciamo subito che anche in questo caso l’autore sarà Francesco Nepitello, già “padre” della prima edizione e coautore, tra l’altro, di Lex Arcana (gdr di recente oggetto di una campagna kickstarter di grande successo).

Dal sito di Cubicle 7:

The One Ring – The Lord of the Rings ™ Gioco di ruolo è la seconda edizione del pluripremiato gioco di ruolo da tavolo ambientato nel mondo di The Hobbit ™ e Il Signore degli Anelli ™. Il manuale, da 352 pagine, includerà tutte le regole aggiornate sulla base di anni di feedback e pareri ricevuti, una nuova straordinaria copertina e una mappa della Terra di Mezzo splendidamente illustrata.

Il gioco contiene tutto ciò di cui tu e i tuoi amici avrete bisogno per avventurarvi nelle terre della Terra di Mezzo, tra cui:

Tutte le regole necessarie per giocare nella Terra di Mezzo

Istruzioni su come creare il tuo personaggio e forgiare la tua compagnia

11 Culture uniche e 6 diverse chiamate tra cui scegliere

Un bestiario di nemici da affrontare, da striscianti Ragni Giganti e Warg affamati, a Orchi malvagi e terrificant troll di pietra

Consigli per raccontare storie che evocano lo spirito e il sentimento di The Hobbit ™ e Il Signore degli Anelli ™

Un completo resoconto storico degli anni che vanno dalla morte di Smaug fino all’anno 2065 della Terza Era.