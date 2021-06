Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop – Star Wars

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop. Martedì 8 giugno, a partire dalle 18.30, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione. L’ospite Fabrizio Malerba (docente di Manichino, Prospettiva, Studio delle Luci e Acquerello Tradizionale) illustrerà Star Wars.

Parleremo della profonda influenza che quest’opera ha avuto nell’immaginario collettivo ma anche del suo semplice quanto efficace apparato grafico e visivo che ha ispirato innumerevoli imitazioni.

Modera Domenico Bottalico.

Star Wars è uno dei grandi fenomeni della Cultura POP creato da George Lucas negli anni ’70 e divenuto popolarissimo in tutto il mondo espandendosi velocemente in qualsiasi tipo di media: dalle action figures, all’animazione, fino ai libri, ai fumetti ed ai videogiochi.

Comprendere la portata epocale che Star Wars ha avuto sull’immaginario moderno è quasi impossibile. Tutti abbiamo qualche volta imitato il respiro di Darth Vader, sproloquiato con la cadenza di Yoda o fatto appello alla Forza, segno che la fantasia di George Lucas ha profondamente segnato la pop culture, spingendosi anche nella cultura di massa. D’altronde, come diceva Marshall in How I met your mother, le uniche persone che non hanno visto Star Wars sono i protagonisti, perché loro hanno vissuto Star Wars. Affermazione iperbolica, ma che ben si concilia con un fenomeno culturale che dalla fine degli anni ’70 ad oggi ha influenzato in modo costante la nostra quotidianità.