Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto – il fumetto Bonelli

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto. Martedì 20 luglio, a partire dalle 18.30, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

In questo sesto appuntamento con questo format parleremo del fumetto Bonelli con Rosario Raho.

Parleremo della fumetto Bonelli divenuto sinonimo di “fumetto popolare” in Italia e della penetrazione nella cultura pop del nostro paese dei grandi eroi della casa editrice da Tex a Dylan Dog passando per Nathan Never. Parleremo anche di cosa significhi disegnare un fumetto Bonelli con regole, stili dettati anche dal suo caratteristico formato. Infine parleremo del futuro del nostro ospite e in generale dell’evoluzione della proposta della casa editrice.

Modera Domenico Bottalico.

A proposito di Rosario Raho

Ecco una breve bio del nostro ospite:

Nato a Potenza nel 1983, sin da bambino adora i fumetti e le illustrazioni, guarda con estrema attenzione i disegni e i loro dettagli. Da autodidatta studia la tecnica fumettistica, aiutandosi con manuali e osservando i propri autori di riferimento. Intraprende la carriera professionale di disegnatore dopo aver conseguito una laurea triennale in Geologia. Nel 2009 cura, per Cagliostro E-Press, due albi sui miti e le leggende greche, inseriti nella collana “mYthOs”. Nel 2011, per Star Comics, disegna per la serie “The Secret” (realizzando i numeri 2 e 8), ideata e sceneggiata da Giuseppe Di Bernardo. Dello stesso autore cura la “Storia dell’Ufologia a fumetti”, edita da Light&Darkness. Dal 2013 inizia la sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore, come disegnatore delle serie Nathan Never, Agenzia Alfa e Martin Mystère – Le nuove avventure a colori.

Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto è uno spazio quindicinale nato dalla sinergia fra Cultura Pop e Grafite, Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione, e pensato per vivere, su una piattaforma estremamente interattiva e performante, il mondo del disegno e dell’illustrazione attraverso l’esperienza di professionisti del settore che daranno il loro esclusivo punto di vista e non solo su tutto quello che è cultura pop!

In Un Viaggio nel Mondo del Fumetto l’ospite ci guiderà sul canale Twitch di Cultura Pop alla scoperta di una particolare declinazione della nona arte fornendoci dettagli “dietro le quinte” su come nasce un fumetto e sulla filiera che lo accompagna.

A proposito di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione

Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione è la prima e unica scuola triennale nata in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età.

Con le sue tre sedi (Bari, Taranto e Lecce) rappresenta a tutti gli effetti un polo di respiro regionale che grazie all’implementazione di una vasta selezione di corsi online è diventata velocemente un punto di riferimento nazionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale.

Grafite annovera un corpo docenti composto da professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

Per tutti le informazioni e le iniziative visitate il sito ufficiale di Grafite e la pagina facebook ufficiale di Grafite.

L’appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto – il fumetto Bonelli è per martedì 20 lugli dalle 18.30 sul canale Twitch di Cutura POP!