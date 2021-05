Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto – il manga

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto. Martedì 25 aprile, a partire dalle 18.30, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

In questo quarto appuntamento con questo format parleremo del manga con Andrea Dentuto. Docente di inchiostrazione manga e mangaka nonché fondatore del Centro Culturale Momiji.

Parleremo dell’esperienza di Andrea in Giappone nel campo dell’animazione e del fumetto che lo ha portato anche a lavorare per la casa editrice Futabasha disegnando alcune storie di Lupin III, della grande presa che questo genere di fumetti ha sui lettori e sugli aspiranti disegnatori soprattutto fra i più giovani e della sua diffusione che ormai da due decenni è in continua ascesa non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo.

Modera Domenico Bottalico.

Andrea “Yuu” Dentuto si presenta

Ecco come il nostro ospite si presenta ufficialmente:

Sono insegnante di disegno manga e di cultura giapponese. A 25 anni, giunto in Giappone, ho lavorato come intercalatore nella Telecom Animation Film (branca della TMS), guidata all’epoca dal mitico Yasuo Otsuka; nel frattempo realizzavo illustrazioni per alcune case editrici fino a giungere poi ad uno dei massimi quotidiani nazionali, il “Mainichi Shinbun”. Ho pubblicato in seguito come mangaka mie storie originali di Lupin III per la casa editrice Futabasha.

Tornato in Italia dopo quasi 11 anni, insegno tecniche manga e animazione a Bari e provincia; sono stato invitato a tenere workshop in diverse città tra cui Roma. La mia è una passione, passo la maggior parte del mio tempo disegnando. Sono lo storiografo italiano di Lupin III per numero di pubblicazioni a livello nazionale. Mi occupo inoltre con amici del coordinamento del settore fumetto di B-Geek.

Mangio quasi esclusivamente cucina giapponese, che preparo da me. Il mio Maestro, con cui ho diviso tanti momenti memorabili, è Monkey Punch; il mio scrittore preferito è Maurice Leblanc.

Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto

Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto è uno spazio quindicinale nato dalla sinergia fra Cultura Pop e Grafite, Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione, e pensato per vivere, su una piattaforma estremamente interattiva e performante, il mondo del disegno e dell’illustrazione attraverso l’esperienza di professionisti del settore che daranno il loro esclusivo punto di vista e non solo su tutto quello che è cultura pop!

In Un Viaggio nel Mondo del Fumetto l’ospite ci guiderà sul canale Twitch di Cultura Pop alla scoperta di una particolare declinazione della nona arte fornendoci dettagli “dietro le quinte” su come nasce un fumetto e sulla filiera che lo accompagna.

A proposito di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione

Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione è la prima e unica scuola triennale nata in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età.

Con le sue tre sedi (Bari, Taranto e Lecce) rappresenta a tutti gli effetti un polo di respiro regionale che grazie all’implementazione di una vasta selezione di corsi online è diventata velocemente un punto di riferimento nazionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale.

Grafite annovera un corpo docenti composto da professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

Per tutti le informazioni e le iniziative visitate il sito ufficiale di Grafite e la pagina facebook ufficiale di Grafite.

