Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto – la scuola americana dei comics

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto. Martedì 27 aprile, a partire dalle 18, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

In questo terzo appuntamento con questo format parleremo della scuola americana dei comics con Anthony Marques editor e disegnatore per Dynamite, IDW, DC e Dark Horse nonché Presidente della storica e prestigiosa Kubert School of Cartoon and Graphic Art.

Parleremo delle differenti interazioni che ben tre disegnatori hanno avuto con l’industria dei comics americani e le sue origini e profonde ramificazioni anche nel nostro paese. Con Anthony Marques parleremo poi del ruolo dell’editor ed ovviamente dello stato dell’industria nonché del ruolo della scuole di fumetto e della leggendaria Kubert School.

Un appuntamento imperdibile ed unico!

Modera Domenico Bottalico. Intervengono Gian Marco De Francisco (disegnatore per BeccoGiallo Editore Lisciani Libri 001 Edizioni e co-fondatore di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione) e Pasquale Qualano (disegnatore per Dynamite, DC e Titan Comics fra gli altri).

Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto è uno spazio quindicinale nato dalla sinergia fra Cultura Pop e Grafite, Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione, e pensato per vivere, su una piattaforma estremamente interattiva e performante, il mondo del disegno e dell’illustrazione attraverso l’esperienza di professionisti del settore che daranno il loro esclusivo punto di vista e non solo su tutto quello che è cultura pop!

In Un Viaggio nel Mondo del Fumetto l’ospite ci guiderà sul canale Twitch di Cultura Pop alla scoperta di una particolare declinazione della nona arte fornendoci dettagli “dietro le quinte” su come nasce un fumetto e sulla filiera che lo accompagna.

Potete recuperare il primo incontro di Cultura Pop & Grafite presentano Un Viaggio nel Mondo del Fumetto dedicato al Fumetto Francese sul canale Twitch di Cultura Pop.

