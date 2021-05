Cultura POP presenta: il fumetto e i suoi autori – Matteo Casali (K-11, Batman: Europa)

Nuovo appuntamento con Cultura POP presenta: il fumetto e i suoi autori. Domani 13 maggio, a partire dalle 21, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch Matteo Casali.

Uno dei più prolifici autori italiani ci racconta K-11, il thriller fanta-politico/supereroistico che si concluderà con il quinto volume in uscita questo mese con matite di Stefano Landini, e la nuova serialità targata Sergio Bonelli Editore. Parleremo anche di comics USA e dell’esperienza su Batman: Europa ma anche di crowdfunding e delle serie del progetto Radium edite poi da saldaPress.

Accenneremo anche a Dhakajaar, un gioco di ruolo di stampo fantasy nato come fumetto con matite di Federica Croci, e in cui è coinvolto Helios Pu (game designer noto per Be-Movie e Kaiser 1451) a cui è stato affidato il non facile compito di sviluppare ex-novo un sistema che permetta di rivivere al tavolo le storie a fumetti.

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

Eccovi la sinossi di K-11:

La guerra di Karl non è ancora finita. Mentre il secondo conflitto mondiale si avvia alla sua conclusione, un giovane soldato sovietico accetta di partecipare a un pericoloso progetto scientifico segreto. Segnato nel corpo e nell’animo dall’assedio di Stalingrado, Karl compie il suo primo, doloroso passo nell’era che segnerà tutto il Novecento. L’era atomica.

Potete recuperare la nostra recensione del primo volume e una intervista di presentazione proprio con Matteo Casali.

Acquista su Amazon K-11 Volume Primo, K-11 Volume Secondo, K-11 Volume Terzo, K-11 Volume Quarto.

Cultura POP presenta: il fumetto e i suoi autori

Cultura POP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale sono ospiti del canale Twitch di Cultura POP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

A proposito di Matteo Casali

Matteo Casali è uno dei più prolifici autori italiani sia sul territorio nazionale che all’estero:

Matteo Casali fa il suo esordio, insieme a Giuseppe “Cammo” Camuncoli, sulle pagine della serie BONEREST, pubblicata poi anche negli Stati Uniti dalla Image Comics.

Ha creato e scritto QUEBRADA, SILENT DANCE e SOTTO UN CIELO CATTIVO e collaborato, tra gli altri, con Coconino Press, Eura, saldaPress e RCS Rizzoli.

Ha ripreso l’opera del maestro Hugo Pratt con GLI SCORPIONI DEL DESERTO e scritto LA NEVE SE NE FREGA, adattamento a fumetti del romanzo di Luciano Ligabue.

Collabora con la Sergio Bonelli Editore scrivendo per il DYLAN DOG COLOR FEST e per la serie regolare di DYLAN DOG.

Dal 2003, primo italiano a farlo, scrive diversi albi per DC Comics, come la miniserie BATMAN EUROPA e il graphic-novel 99 DAYS, vincitore dello Spinetingler Award 2012 come Best Crime Comic. Nel 2009 realizza storie per WHAT IF? ASTONISHING X-MEN e per IRON MAN: TITANIUM per la Marvel Comics.

Insieme ad Alessandro Apreda, è il fondatore del Progetto RADIUM, realtà editoriale che ha finanziato con successo i quattro progetti presentati attraverso una piattaforma di crowdfunding, tra i quali QUEBRADA e ZEROI, quest’ultimo scritto insieme a Tuono Pettinato.

È stato ed è docente di Sceneggiatura e Storytelling presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e le sedi della Scuola Internazionale di Comics di Firenze e Reggio Emilia, della quale è co-fondatore e Direttore Creativo.

Ha vinto il Premio Carlo Boscarato 2012 come Miglior Sceneggiatore e il Romics d’Oro 2017.

L’appuntamento con Cultura POP presenta: il fumetto e i suoi autori – Matteo Casali (K-11, Batman: Europa) è per domani 13 maggio dalle 21 sul canale Twitch di Cultura POP!