Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever, il prossimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, ha focalizzato l’attenzione dei fan sulla presenza di Namor, una new entry del franchise che è stata accolta con particolare trasporto. L’arrivo del Sub-Mariner, tuttavia, non deve fare dimenticare che il film diretto da Rayn Coogler sarà legato principalmente alla nazione di Black Panther, al punto che Wiston Duke ha voluto come precisare come Black Panther: Wakanda Forever valorizzerà la cultura wakandiana.

Black Panther: Wakanda Forever valorizzerà al meglio la cultura wakandiana

Duke interpreta M’Baku, capo di una delle tribù wakandiane, che nel primo film dedicato al mito della Pantera Nera marveliana aveva rappresentato uno die pochi alleati di T’Challa (Chadwick Boseman) al suo ritorno in Wakanda per riappropriarsi del proprio titolo di re della nazione. La scomparsa di Boseman ha lasciato il franchise privo di T’Challa, ma come abbiamo visto nel trailer non mancherà una nuova Black Panther.

Le scene di Black Panther: Wakanda Forever mostrare in questi mesi hanno dimostrato come l’intenzione dei Marvel Studios sia quella di omaggiare il retaggio del T’Challa di Boseman, una decisione che ha trovato nell’ulteriore caratterizzazione sociale del Wakanda un motore narrativo di rilievo. Una concezione su cui Winston Duke è voluto tornare, indicando come questa ulteriore esplorazione della cultura wakandiana abbia consentito di fare evolvere il suo M’Baku:

M’Baku non è un più un capo isolato, sta imparando come andare oltre. Ha una visione molto più ampia di cosa sta accadendo e credo che avremo modo di vedere con chiarezza questo aspetto, scoprendo quanto gli eventi avranno un forte impatto su di lui. Quello che più attendo con ansia è vedere quado i fan scopriranno quanto più Wakanda ci sia. C’è davvero molto di più rispetto al precedente film, ed è elettrizzante.

Anche a causa delle prematura scomparsa di Chadwick Boseman, Black Panther: Wakanda Forever non sarà un film focalizzato su un singolo personaggio, ma Ryan Coogler ha concepito un film dal respiro più ampio, esplorando aspetti della nazione africana non considerati nel precedente capitolo, che pur aveva mostrato esser sostenuto da una convincente opera di world building.

