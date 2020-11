CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Giuseppe Camuncoli

Ritorna CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Oggi a partire dalle 19.30 CulturaPOP ospiterà uno dei più apprezzati disegnatori in Europa e negli Stati Uniti: Giuseppe Camuncoli.

In occasione dell’uscita di Undiscovered Country Volume 1 – Destino (saldaPress), ripercorreremo la carriera del disegnatore emiliano che ha lavorato fra le altre cose su Amazing Spider-man e Darth Vader. Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale saranno ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

È ufficialmente disponibile da oggi in libreria e fumetteria Undiscovered Country Volume 1 – Destino, la nuova serie Image di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli che ha fatto già registrare numeri pazzeschi negli Stati Uniti dal punto di vista delle vendite nonché un eccellente risconto di critica e pubblico.

È saldaPress a pubblicare Undiscovered Country in Italia.

Eccovi una breve sinossi:

La metafora di un’America chiusa al mondo, nella serie a fumetti best seller del 2020 – Preceduta dal prestigioso endorsement di Robert Kirkman che, editorialmente parlando, lo ha definito “Il prossimo The Walking Dead”, arriva finalmente in Italia UNDISCOVERED COUNTRY, la serie bestseller scritta da Scott Snyder e Charles Soule (due degli autori più venduti secondo le classifiche del New York Times) e disegnata dalla star di Amazing Spiderman Giuseppe Camuncoli. UNDISCOVERED COUNTRY сi fa viaggiare in una regione sconosciuta un tempo chiamata Stati Uniti d’America, ora avvolta nel mistero e letteralmente chiusa dietro un muro con il quale, un secolo prima, ha scelto di isolarsi dal resto del mondo. Due piccole spedizioni entrano simultaneamente negli ex Stati Uniti – una da est, una da ovest-e viaggiano verso l’interno del continente, ognuna alla ricerca delle verità e impegnata a sopravvivere in questo strana e pericolosa terra inesplorata.